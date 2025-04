ASSISTIR AO VIVO Unión Española x Once Caldas COPA Sul-Americana 2025, HOJE (09/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Unión Española x Once Caldas acontece HOJE (09) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Unión Española x Once Caldas: Onde Assistir e Detalhes do Jogo pela Copa Sul-Americana 2025

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 segue movimentando os torcedores, e nesta quarta-feira (9), Unión Española e Once Caldas se enfrentam em um confronto direto válido pelo Grupo B — o mesmo do Fluminense. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile, com transmissão ao vivo pelo Paramount+.

O duelo promete equilíbrio e emoção, já que ambas as equipes ainda buscam se firmar na competição. O Unión Española, representante chileno, arrancou um empate fora de casa por 1 a 1 contra o San José, da Bolívia, e agora quer aproveitar o fator casa para somar três pontos importantes. Já o Once Caldas, da Colômbia, estreou com derrota por 1 a 0 diante do Fluminense e chega pressionado para reagir e manter chances reais de classificação.

Prováveis Escalações:

Unión Española:

Martín Parra; Brayan Véjar, Bastián Roco, Sebastián Pereira e Felipe Espinoza; Ignácio Núñez, Cristian Montes e Bruno Jauregui; Fernando Ovelar, Gabriel Norambuena e Brayan Carvallo.

Técnico: José Luis Sierra Pando.

Once Caldas:

James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagón e Juan Patiño; Mateo Garcia e Iván Rojas; Jefry Zapata, Alejandro Garcia e Michael Barrios; Dayro Moreno.

Técnico: Hernán Darío Herrera Ramírez.

Situação no Grupo do Fluminense

Com o Fluminense liderando o grupo após vencer o Once Caldas na estreia e se preparando para encarar o San José na quinta-feira (10), o resultado deste confronto pode influenciar diretamente a disputa pela segunda vaga da chave. Se o Unión vencer, assume a vice-liderança com quatro pontos. Já uma vitória do Once Caldas embolaria o grupo e reacenderia a disputa entre todos.

Onde assistir:

Transmissão ao vivo: Paramount+ (streaming)

Fique de olho neste confronto que pode impactar diretamente o futuro do Fluminense na competição. A Sul-Americana está pegando fogo e cada ponto conquistado pode ser decisivo na luta por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.