Eleições Conex 2025: inscrições abertas para representantes pro tempore – IFSP

Representantes do toda comunidade acadêmica poderão se inscrever até 28 de abril

Estão abertas, até 28 de abril, as inscrições para o processo eleitoral que vai escolher representantes pro tempore para o Conselho de Extensão (Conex) do IFSP. A eleição visa preencher vagas para mandato vigente até o fim de dezembro deste ano. A próxima eleição regular, que elegerá representantes para o biênio 2026–2027, está prevista para ocorrer no segundo semestre deste ano.

Podem se candidatar membros de três segmentos da comunidade acadêmica:

1 representante titular e 1 suplente do Colégio de Dirigentes, escolhidos entre os diretores-gerais dos campi do IFSP;

1 representante titular e 1 suplente dos coordenadores de Extensão dos campi do IFSP;

1 representante titular e 1 suplente dos servidores técnico-administrativos dos campi do IFSP, com experiência comprovada em atividades de extensão.

Os conselheiros eleitos poderão ser reconduzidos para o mesmo segmento em um mandato de dois anos, mediante nova eleição.

O Conex é o órgão responsável por normatizar e supervisionar assuntos relacionados à extensão e cultura no IFSP. Suas ações subsidiam decisões das pró-reitorias, da Reitoria e do Conselho Superior.

Inscrições

Os interessados devem encaminhar a solicitação de inscrição para a Comissão Eleitoral por meio do e-mail , conforme orientações do código eleitoral, até o dia 28 de abril.

Campanha e votação

A campanha eleitoral será permitida apenas no período de 6 a 16 de maio, por meio de canais eletrônicos, redes sociais, e, com autorização prévia, nos espaços físicos dos campi. A votação será realizada pelo sistema Helios Voting, nos dias 19 e 20 de maio, com links divulgados nos canais institucionais e espaços visíveis dos campi.

Cada segmento votará em seus pares: diretores-gerais, coordenadores de extensão e servidores técnico-administrativos. Os mais votados por maioria simples serão eleitos. Já os representantes do Colégio de Dirigentes serão escolhidos em reunião do próprio colégio.

Cronograma

Etapas Datas Inscrição dos(as) candidatos(as) 08/04/2025 até às 23h59min de 28/04/2025 Publicação do resultado preliminar das candidaturas 30/04/2025 Prazo para interpor recurso quanto ao resultado preliminar das candidaturas 01/05/2025 até às 23h59min de 02/05/2025 Publicação das candidaturas homologadas 05/05/2025 Campanha eleitoral 06/05/2025 a 16/05/2025 Votação on-line pelo Sistema Helios Voting 19/05/2025 até às 23h59min de 20/05/2025 Apuração da votação 21/05/2025 Publicação do Resultado Preliminar 22/05/2025 Prazo para apresentação de recursos quanto ao resultado preliminar Até às 23h59min de 23/05/2025 Publicação do resultado final 26/05/2025

Para mais informações sobre o Conex e o processo eleitoral, clique aqui.