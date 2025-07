Primeiro sobrevoo da temporada 2025 registra 85 baleias-francas na costa catarinense

Foto: Mariana Favero Silvano/Acquaplan

Durante o primeiro sobrevoo da temporada 2025 de avistagem de baleias-francas no Litoral Sul de Santa Catarina foram avistadas cerca 85 gigantes da espécie, número ainda sujeito a revisão, sendo 38 fêmeas acompanhadas de seu filhote (Fefis), oito adultos e um subadulto. O monitoramento de helicóptero foi realizado nesta sexta-feira, 11, sendo previsto inicialmente que fosse monitorada toda a extensão da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que compreende a costa desde Florianópolis até Balneário Rincão, porém devido ao forte nevoeiro marítimo na região de Jaguaruna foi necessário interromper o sobrevoo na região de Balneário Arroio Corrente.

A iniciativa é parte das atividades do Programa de Monitoramento das Baleias-francas da SCPAR Porto de Imbituba e contou com a participação de profissionais do ProFRANCA/Instituto Australis, da Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental e do Porto de Imbituba.

A varredura desta sexta avistou 21 fêmeas acompanhadas de seu filhote e cinco adultos nas praias de Imbituba, entre as praias do Rosa e de Itapirubá norte, sendo a praia de Ibiraquera onde foi observada a maior concentração de grupos. Em Garopaba, a praia do Siriú foi a que apresentou mais grupos, com seis fêmeas acompanhadas de seu filhote, inclusive sendo avistado um filhote semi albino.

“É com grande satisfação que registramos o início de mais uma temporada de monitoramento das baleias-francas no Litoral catarinense. Os dados obtidos com os sobrevoos são fundamentais para que possamos alinhar nossas operações portuárias com a conservação da biodiversidade marinha, reforçando o compromisso do Porto de Imbituba com a sustentabilidade e a proteção desses animais tão emblemáticos”, afirma Christiano Lopes, diretor-presidente do Porto de Imbituba”, afirma Christiano Lopes, diretor-presidente do Porto de Imbituba.

Foto: Mariana Favero Silvano/Acquaplan

As baleias-francas foram caçadas durante séculos ao longo de toda a costa brasileira, chegando ao ponto de não serem mais avistadas na costa catarinense por alguns anos. “Atualmente, podemos observar que a população desses mamíferos marinhos vêm crescendo ano após ano”, destaca Paulo Márcio de Souza, gerente do Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Porto de Imbituba.

“Imbituba foi a última armação baleeira a ser fechada no Litoral catarinense e, de certa forma, temos uma dívida com esses magníficos animais. O programa de monitoramento de cetáceos é uma forma de compensar, também, tudo o que foi feito no passado, e é realizado com muito carinho e cuidado pelo Porto de Imbituba”, completa Souza.

Monitoramento auxilia operações no Porto visando preservação da espécie

O monitoramento contínuo das áreas de uso das baleias francas, na região próxima ao Porto, possibilita que sejam desenvolvidos controles operacionais voltados à conservação dessas espécies marinhas. “As informações coletadas ao longo da temporada permitem analisar a frequência, conhecer melhor as áreas utilizadas pelas baleias e o comportamento na região próxima ao porto. Assim, podem ser estabelecidos procedimentos operacionais para a segurança e a conservação da espécie concomitante às operações portuárias”, avalia Camila Amorim, Oceanógrafa da SCPAR Porto de Imbituba.

O cenário já era esperado pela equipe técnica que participou do sobrevoo. Conforme explica Karina Groch, diretora de Pesquisa do ProFRANCA, “nesta temporada, que começou mais cedo no final de maio, já vínhamos registrando um grande número de baleias e isso gerou uma expectativa positiva sobre este primeiro sobrevoo”, destacou Groch.

Foto: Mariana Favero Silvano/Acquaplan

O Programa de Monitoramento do Porto de Imbituba está ocorrendo desde o dia 1º de julho e vai até o dia 30 de novembro. Além dos sobrevoos, diariamente equipes de campo realizam a observação terrestre a partir de pontos fixos nas praias do Porto e Ribanceira.

A baleia-franca conta com uma população estimada em cerca de 800 indivíduos e uma taxa de crescimento de 4,8% ao ano. Os números são resultado das pesquisas realizadas pelo ProFRANCA, contemplando uma análise de 20 anos de dados dos sobrevoos de monitoramento da espécie.

:: Assista o vídeo do sobrevoo

