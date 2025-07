Faperr apoia chamada do PPSUS para fomentar inovações em saúde

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) é parceira da nova edição do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS) Inovação, que está com chamada pública aberta até 15 de agosto. A iniciativa é promovida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em parceria com o Ministério da Saúde, e conta com o apoio das fundações estaduais de amparo à pesquisa de todo o país.

O objetivo do programa é apoiar financeiramente projetos de pesquisa que contribuam para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), com foco em inovação, tecnologia e soluções voltadas às necessidades locais em saúde. Além disso, o PPSUS busca promover o desenvolvimento regional, a equidade e a redução das desigualdades no acesso à saúde pública de qualidade.

O diretor técnico da Faperr, Wender Silva, ressalta que a chamada pública é uma excelente oportunidade para que os pesquisadores possam trabalhar inovações para o SUS em Roraima, com a criação de produtos, serviços e políticas públicas para melhorar a qualidade da saúde no Estado.

“A Faperr vem trabalhando fortemente para poder trazer para Roraima editais a nível nacional, e nesse sentido, essa parceria [com o CNPq] resultou na divulgação e publicação desse edital, que é sem dúvida uma grande oportunidade. Serão mais de R$ 1.700.000,00 investidos em Roraima, [divididos] em três classes [sendo elas] Inovações Tecnológicas em Saúde; Inovações Sociais e Institucionais; e Inovações em Políticas Públicas”, avalia o diretor.

A chamada pública vai financiar projetos em três categorias de inovação, com valores específicos para cada uma:

· Classe 1 – Inovações tecnológicas em saúde: produtos, processos ou serviços voltados à saúde pública, com financiamento do projeto de R$ 500 mil a R$ 1,2 milhão.

· Classe 2 – Inovações sociais e institucionais: novos modelos de cuidado, participação comunitária ou gestão do trabalho, com financiamento do projeto de R$ 100 mil a R$ 250 mil.

· Classe 3 – Inovações em políticas públicas: criação ou aprimoramento de programas, estratégias e regulações em saúde, com financiamento do projeto de R$ 100 mil a R$ 250 mil.

Podem participar pesquisadores doutores com vínculo formal com instituições científicas, tecnológicas e de inovação cadastradas no CNPq. As propostas devem estar alinhadas à Matriz de Desafios Produtivos e Tecnológicos em Saúde, além de incluir estratégias de disseminação científica, ações afirmativas e extensão comunitária. Confira o edital completo no site do CNPq.

O post Faperr apoia chamada do PPSUS para fomentar inovações em saúde apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.