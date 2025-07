Primeira edição do Prefeitura com Você movimenta Campo dos Alemães

Julia Helena Marcelo Martinho





A primeira edição de 2025 do programa Prefeitura com Você movimentou o sábado (12) no Campo dos Alemães.

A Emefi Moacyr Benedicto de Souza recebeu centenas de moradores em busca de atendimentos, orientações e serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de São José dos Campos.

Com uma estrutura completa montada no local, o evento levou atendimentos de diversas secretarias, como: saúde, educação, mobilidade e habitação.

Também foram oferecidas vagas de emprego pelo PAT, cursos do Qualifica, vacinação contra gripe e Covid, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

A vacinação antirrábica para pets também foi um dos destaques, com 147 animais vacinados e 45 microchipados.

Além dos serviços, a população pôde aproveitar uma manhã animada, com rua de lazer para as crianças, pipoca e algodão-doce.

A moradora do bairro, Iramaia dos Santos, visitou pela primeira vez o evento e ficou encantada. “Eu vim com meus 3 filhos, trouxe eles para passarmos uma manhã em família. Vi uns cursos Qualifica, fui na Loja Solidária e agora tô aqui na área de lazer com as crianças”, disse.

Iramaia colorindo com seus filhos: Leandro, 12 anos, e Leonardo, 10 anos | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Outro grande sucesso foi a Loja Solidária, do Fundo Social de Solidariedade, que distribuiu roupas e outros itens gratuitamente para toda a família.

O Prefeitura com Você segue percorrendo as regiões da cidade ao longo do ano, sempre com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

Acompanhe as próximas edições e saiba mais na página da Prefeitura.



