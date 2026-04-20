A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do programa Qualifica Guará, oferece curso gratuito de Serralheria em Aço e Alumínio.

A formação tem como objetivo desenvolver competências relacionadas à fabricação de esquadrias de aço e alumínio para edificações, incentivando a qualificação profissional e o empreendedorismo.

Requisitos:

Ter 18 anos ou mais

Ensino Fundamental completo

Ser morador(a) de Guaratinguetá ou região

Interesse em empreender ou atuar como Microempreendedor Individual (MEI)

Carga horária: 88 horas

Período: De 04 de maio a 02 de junho de 2026

(Aulas de segunda a sexta-feira)

Horário: das 18h às 22h

Vagas limitadas!

Inscrições gratuitas e presenciais

Local: Qualifica Guará

Rua Santa Clara, 301 – São Benedito