A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do programa Qualifica Guará, oferece curso gratuito de Serralheria em Aço e Alumínio.
A formação tem como objetivo desenvolver competências relacionadas à fabricação de esquadrias de aço e alumínio para edificações, incentivando a qualificação profissional e o empreendedorismo.
Requisitos:
Ter 18 anos ou mais
Ensino Fundamental completo
Ser morador(a) de Guaratinguetá ou região
Interesse em empreender ou atuar como Microempreendedor Individual (MEI)
Carga horária: 88 horas
Período: De 04 de maio a 02 de junho de 2026
(Aulas de segunda a sexta-feira)
Horário: das 18h às 22h
Vagas limitadas!
Inscrições gratuitas e presenciais
Local: Qualifica Guará
Rua Santa Clara, 301 – São Benedito