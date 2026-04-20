NOTÍCIAS

QUALIFICA GUARÁ OFERECE CURSO GRATUITO

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em QUALIFICA GUARÁ OFERECE CURSO GRATUITO

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do programa Qualifica Guará, oferece curso gratuito de Serralheria em Aço e Alumínio.

A formação tem como objetivo desenvolver competências relacionadas à fabricação de esquadrias de aço e alumínio para edificações, incentivando a qualificação profissional e o empreendedorismo.

Requisitos:

Ter 18 anos ou mais

Ensino Fundamental completo

Ser morador(a) de Guaratinguetá ou região

Interesse em empreender ou atuar como Microempreendedor Individual (MEI)

Carga horária: 88 horas

Período: De 04 de maio a 02 de junho de 2026
(Aulas de segunda a sexta-feira)

Horário: das 18h às 22h
Vagas limitadas!
Inscrições gratuitas e presenciais

Local: Qualifica Guará
Rua Santa Clara, 301 – São Benedito

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança mapeamento inédito em alta resolução e atualiza plataformas Selo Verde-MG e CAR 2.0

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizou importantes atualizações nas plataformas Selo Verde MG e CAR 2.0, com destaque para o lançamento de um mapeamento em alta resolução […]
NOTÍCIAS

Educação de Jovens e Adultos está com inscrições abertas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Paula Pessoa Secretaria de Educação e Cidadania Quem deseja retornar aos estudos em São José dos Campos e concluir o ensino fundamental, pode se inscrever para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas escolas da Prefeitura. A modalidade é oferecida presencialmente em 17 escolas de ensino fundamental, além do Ceja (Centro de Educação […]
NOTÍCIAS

Governo do Estado publica aviso de licitação para obra do anel viário de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou nesta terça-feira (02), no Diário Oficial, o aviso de licitação para a execução da obra de implantação do anel viário de Bonito (MS). O projeto contempla os trechos MS-382/MS-178 (acesso ao Aeroporto de Bonito e […]