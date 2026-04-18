Ceforr abre inscrições para cursos de formação continuada para professores da rede estadual

O Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima (Ceforr), vinculado à Secretaria de Educação e Desportos (Seed) está com inscrições abertas para três cursos de formação continuada destinados a professores da rede estadual de ensino.

As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, por meio dos links disponibilizados pela organização. A iniciativa reforça o compromisso da Seed com a valorização dos profissionais da educação e com a formação continuada como ferramenta essencial para a qualidade do ensino na rede estadual.

A capacitação tem a finalidade de fortalecer as práticas pedagógicas, promover a inovação em sala de aula e contribuir para a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

De acordo com a gerente de formação do Ceforr, Marlise Márcia Trebien, os cursos são planejados para atender às necessidades reais dos professores e contribuir diretamente para o fortalecimento da prática docente.

“Estamos ofertando cursos que dialogam com os desafios enfrentados em sala de aula, desde o uso de recursos didáticos, como o laboratório móvel, até metodologias ativas e estratégias para recomposição das aprendizagens. Nosso objetivo é apoiar o professor no desenvolvimento de práticas mais dinâmicas, inclusivas e eficazes, refletindo diretamente na melhoria do ensino”, destacou.

Formações abrangem diferentes áreas e níveis de ensino com foco na melhoria da prática pedagógica

Um dos cursos ofertados é o “Aprendendo Ciência com o Laboratório Didático Móvel – LDM”, voltado a professores da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), que atuam no Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio, na capital.

As inscrições seguem até a próxima quarta-feira, 22, pelo link: https://forms.gle/M1eEUaAh1TqX4BfMA. A formação terá início no dia 27 de abril e segue até 15 de junho, com carga horária de 60 horas. A modalidade será híbrida, com encontros presenciais às segundas-feiras no Ceforr, nos turnos da manhã, das 8h às 12h e a tarde das 14h às 18h.

Outra oportunidade é o curso “Saberes Pedagógicos: Metodologias Ativas nas Aulas de Educação Física”, destinado a professores do Ensino Fundamental, anos finais (6º ao 9º ano). As inscrições seguem até o dia 30 de abril por meio do link https://forms.gle/a1FJXbdTewLYzKqg7. A formação ocorrerá no período de 4 a 26 de maio de 2026, com carga horária de 40 horas, em modalidade presencial e híbrida, com encontros semanais no horário das 18h45 às 21h30, na Escola Carlos Drummond de Andrade.

Já o curso “Entre Diagnóstico e Ação: Recomposição das Aprendizagens na Prática Docente” é voltado a professores do ensino médio que atuam na capital, interior e comunidades indígenas. A formação será realizada no período de 28 de abril a 20 de outubro, com carga horária de 40 horas, na modalidade on-line, com aulas síncronas às terças-feiras, às 19h, e atividades assíncronas. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de abril por meio do link https://forms.gle/MzPitjM8NCaBKmNb8.

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