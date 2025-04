São José amplia zeladoria e cuidados nas áreas verdes

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos tem reforçado o serviço de roçada nas áreas verdes, em todas as regiões da cidade, com equipamentos mais modernos que agilizam o trabalho.

Em grandes áreas públicas, os resultados têm sido a ampliação no atendimento das demandas de zeladoria.

As equipes trabalham desde o verão, no início do outono, o serviço é intensificando aos sábados em locais específicos. A previsão é fazer 200 mil metros quadrados de roçada por final de semana.

Importante reforçar que o cidadão joseense deve colaborar com os cuidados na cidade, não jogando lixos em áreas públicas, solicitando o serviço pela Central 156 e acompanhando o serviço no site da Prefeitura.

Confira a programação de roçada desta semana:

Região Sul

– Jardim Satélite

– Jardim Morumbi

– Jardim Cruzeiro do Sul

– Jardim República

– Jardim Nova República

– Vila das Flores

– Vila Bandeirantes

– Avenida Mário Covas

– Rodovia dos Tamoios

– Vila São Bento

Região Leste

– Vista Linda

– Cidade Vista Verde

– Jardim Califórnia

– Jardim Pararangaba

– Jardim Rodolfo

Região Oeste

– Av. Eduardo Cury

Região Sudeste

– Via Cambuí

– Av. dos Astronautas

– Av. Faria Lima

– Parque Martim Cererê

– Vila São Benedito



