ASSISTIR AO VIVO Independiente x Boston River COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Independiente x Boston River acontece HOJE (08) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Independiente x Boston River: Onde assistir, escalações e análise do confronto pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, 8 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Estádio Libertadores de América será palco do duelo entre Independiente e Boston River pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. Ambos os clubes buscam conquistar seus primeiros pontos no torneio continental e dar um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final.

Situação das equipes

O Independiente chega pressionado. Após um empate por 1 a 1 contra o Lanús pelo Torneo Apertura argentino, a equipe de Avellaneda soma 0 pontos na competição sul-americana e busca se reerguer diante da sua torcida. O time argentino tem mostrado irregularidade recente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas.

Já o Boston River, do Uruguai, também ainda não pontuou na Sul-Americana. A equipe comandada por Jádson Viera foi goleada por 4 a 1 pelo Juventud no último jogo da liga local, o que acende um sinal de alerta para o confronto continental. O time tem campanha modesta na temporada: três vitórias, seis empates e seis derrotas nos últimos 15 jogos.

Prováveis escalações

Independiente (técnico Carlos Tevez)

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Adrián Spörle; Pablo Galdames, Lautaro Millán, Rodrigo Fernández; Santiago Hidalgo, Matías Giménez, Diego Tarzia.

Desfalques: Nenhum confirmado até o momento.

Boston River (técnico Jádson Viera)

Bruno Antúnez; Alex Silva, Gerónimo Bortagaray, Mateo Rivero, Jairo O’Neill; Federico Dafonte, Felipe Chiappini, Gastón Pérez; Agustín Albarracín, Valentín Adamo, Franco Suárez.

Desfalque: Baltasar Barcia (lesão muscular).

Retrospecto e estatísticas

Este será o primeiro encontro entre Independiente e Boston River na história da Copa Sul-Americana. O time argentino tem mais tradição no torneio, com um título conquistado em 2010, enquanto os uruguaios ainda tentam construir sua história internacional.

Na atual edição da Sul-Americana:

Independiente : ainda não marcou gols, sofreu dois, média de 14 finalizações por jogo e seis escanteios.

: ainda não marcou gols, sofreu dois, média de 14 finalizações por jogo e seis escanteios. Boston River: marcou três gols, sofreu três, média de 18 finalizações por jogo e seis escanteios.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e também estará disponível no Star+, serviço de streaming da Disney, para todo o Brasil.

A expectativa é de um jogo disputado, com o Independiente tentando impor seu mando de campo e tradição, enquanto o Boston River buscará surpreender com organização e velocidade nos contra-ataques. A partida é crucial para as pretensões de ambos na competição.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.