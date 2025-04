Santa Catarina fortalece cooperação com Paraná para qualificar serviços de saúde no SUS

Foto: Alessandro Vieira/Sesa

Com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os estados e construir estratégias conjuntas para qualificar ainda mais os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o secretário de Estado da Saúde Diogo Demarchi Silva, liderou nesta segunda-feir, 7, uma comitiva técnica em visita à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). A delegação catarinense foi composta por cerca de 14 profissionais de diversas áreas da gestão em saúde.

Durante a agenda, a equipe da Secretaria catarinense participou de de reuniões com representantes das diretorias de Atenção e Vigilância em Saúde, Regulação, Contratualização, Gestão em Saúde e Urgência e Emergência da Sesa/PR. Os técnicos também conheceram de perto o funcionamento do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), a logística da Central Estadual de Transplantes (CET), bem como as práticas adotadas nos processos de regulação e contratualização de serviços especializados.

“Viemos com uma equipe multidisciplinar para trocar experiências e buscar soluções conjuntas. Santa Catarina e Paraná são estados irmãos, com uma relação histórica de parceria. Queremos aprimorar os acordos já existentes e também avançar na construção de novas iniciativas”, destacou o secretário Diogo Demarchi Silva.

Entre os principais temas discutidos estiveram o aperfeiçoamento e a padronização dos exames da triagem neonatal — atualmente realizados pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEP) para os dois estados —, os fluxos de atendimento nas regiões de fronteira e a expansão da Oferta de Cuidados Integrados (OCI’s). Também foram debatidos desafios em áreas como cirurgias eletivas, atenção às doenças crônicas, saúde da mulher e a padronização de protocolos e e processos entre as duas secretarias, reforçando o compromisso de ambos os estados com o fortalecimento do SUS e a integração regional da saúde pública.

“Acreditamos que é possível avançar de forma inovadora por meio da cooperação entre os estados e servir de exemplo para o restante do país. Mais do que a troca de serviços entre municípios vizinhos, nosso objetivo é compartilhar experiências e aprimorar práticas em áreas estratégicas como transplantes, assistência farmacêutica, regulação do acesso e atenção primária à saúde”, reforçou o secretário catarinense.

O secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, ressaltou a importância do encontro e sinalizou o interesse em manter o diálogo contínuo com Santa Catarina. “Essa aproximação é muito importante para discutirmos juntos os rumos do SUS nos nossos estados. Foi um momento de troca qualificada e aprendizado mútuo. Já deixamos o convite para retribuirmos a visita nos próximos meses”, afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina valoriza a cooperação técnica entre os estados como ferramenta estratégica para o fortalecimento do SUS e para a promoção de uma saúde pública regional mais integrada, resolutiva e eficiente.

*Com informações da equipe de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa)