Prefeitura anuncia obras de urbanização no Horto para melhorar drenagem, lazer e qualidade de vida – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto vai requalificar o espaço urbano, melhorar a infraestrutura local e ampliar as áreas de convivência – Foto: Divulgação/Prefeitura

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, anunciou, neste sábado (25/04), as obras de urbanização na região do Horto, na Zona Sul, com intervenções previstas para o Largo das Pedras e o Grotão. O projeto foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e as obras ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O objetivo é requalificar o espaço urbano, melhorar a infraestrutura local e ampliar as áreas de convivência para moradores e visitantes. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 8,9 milhões.

— A gente assumiu uma série de compromissos com o Governo Federal para isso aqui ser possível. Então vamos fazer aqui o primeiro Bairro Maravilha Verde, e fazer desse projeto aqui no Horto um projeto de referência de sustentabilidade dentro da Prefeitura do Rio. Todos os materiais utilizados no projeto serão especiais —, disse o prefeito.

A proposta prevê a implantação de pavimentação com blocos intertravados drenantes, que permitem maior absorção da água da chuva pelo solo, contribuindo para reduzir pontos de acúmulo e melhorar o escoamento. Além disso, o projeto valoriza soluções baseadas na natureza, integrando o ambiente urbano às características locais.

— Esse é um dos primeiros projetos que fazemos utilizando o pavimento permeável, para que a gente possa absorver essas águas e não ter o asfalto tradicional, atendendo a um pedido dos moradores. Vamos fazer a rede de drenagem, vamos recuperar a rede de água e também o esgotamento sanitário — afirmou o secretário de Infraestrutura Wanderson Santos.

No Largo das Pedras, as obras vão transformar o espaço em uma área mais organizada e convidativa, com a criação de uma pracinha equipada com pergolado, bancos e áreas de permanência, além de parquinho infantil, redário e espaços voltados à convivência e à leitura. A circulação de pedestres também será requalificada, garantindo mais conforto e segurança no dia a dia. As intervenções vão beneficiar diretamente as ruas Liberato Barroso, Mateus Vicente e Nelson Tinoco, além da Ladeira das Margaridas.

Já no Grotão, a proposta amplia as opções de lazer e esporte, com a implantação de campo de futebol, mini quadra poliesportiva, áreas fitness e infantis. Também estão previstos espaços de convivência distribuídos ao longo da área, incentivando o uso coletivo e a ocupação qualificada do território. As obras estarão concentradas ao longo da Estrada do Grotão, principal eixo da área. A Prefeitura trabalha com a previsão de que o processo licitatório para a execução das obras seja realizado ainda este ano.