A Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá recebeu nesta sexta-feira (24), do Governo do Estado de São Paulo, uma nova van que passa a integrar a frota utilizada para atendimento das demandas da rede municipal de saúde.

​O veículo possui capacidade para dezessete passageiros, conta com bancos reclináveis e ar-condicionado, garantindo mais conforto e segurança durante o transporte.

​A nova aquisição contribuirá para reforçar a logística e o deslocamento de equipes e pacientes, ampliando a eficiência dos serviços prestados pela saúde municipal e fortalecendo o atendimento à população de Guaratinguetá.