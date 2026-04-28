Por MRNews
Salas VIP no Aeroporto de Brasília: guia completo para aproveitar lounges e benefícios em BSB
O Aeroporto Internacional de Brasília, um dos principais hubs do país, é porta de entrada para milhares de passageiros todos os dias e também um dos terminais mais interessantes para quem gosta de conforto antes do embarque.
Para o público do Viagem Black, Brasília se destaca por oferecer várias salas VIP espalhadas entre áreas domésticas e internacionais, além de opções extras como descanso privativo no Siesta Box.
Se você vai passar por BSB em conexão ou embarque, este guia mostra o que existe no aeroporto, como acessar e quais espaços realmente fazem diferença.
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Por que Brasília é estratégico para viajantes premium
Brasília é um importante centro de conexões nacionais. Quem voa Azul, Gol ou LATAM frequentemente acaba passando pelo terminal.
Por isso, ter boas salas VIP faz diferença, especialmente em:
- conexões longas
- atrasos de voo
- viagens corporativas
- embarques cedo pela manhã
- voos internacionais
E Brasília oferece variedade acima da média nesse quesito.
Principais salas VIP no Aeroporto de Brasília
BRB VIP Club
Essa é uma das salas mais exclusivas do aeroporto, muito procurada por clientes premium ligados ao BRB.
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Localização
Área internacional / piso superior próximo à praça de alimentação e embarque.
Destaques
- ambiente moderno
- buffet superior à média nacional
- bebidas alcoólicas e não alcoólicas
- espaço confortável para permanência longa
- uma das melhores experiências do aeroporto
Acesso
Normalmente voltado para clientes BRB elegíveis, especialmente cartões premium do banco.
VIP Club Doméstico
É a sala mais conhecida da área nacional e atende grande volume de passageiros.
Localização
Dentro da área de embarque doméstico, acesso por escada rolante na região comercial.
Destaques
- bom buffet
- bebidas
- estações de trabalho
- poltronas amplas
- ótima para conexões médias
Acesso
Frequentemente aceita:
- LoungeKey
- Priority Pass
- DragonPass / Visa Airport Companion
- acesso pago avulso quando disponível
VIP Club Internacional
Voltada ao passageiro de voos para exterior.
Destaques
- ambiente mais tranquilo
- perfil de público premium
- ideal para embarque internacional noturno
- comidas e bebidas adequadas para espera maior
Acesso
Normalmente via programas parceiros e cartões elegíveis.
VIP Club Express Norte
Uma excelente alternativa para quem embarca em portões distantes.
Localização
Próximo ao Portão 9.
Destaques
- prática e funcional
- evita deslocamento até sala principal
- ótima para conexões rápidas
VIP Club Express Sul
Outra unidade estratégica.
Localização
Próximo ao Portão 21.
Destaques
- excelente para voos no píer sul
- evita caminhada longa
- snacks, bebidas e descanso rápido
Siesta Box Brasília
Nem todo benefício premium precisa ser buffet. Às vezes, dormir vale mais.
Localização
Mezanino do Píer Sul, entre portões 43 e 45.
O que oferece
- cabines privativas
- cama
- silêncio
- descanso real em conexão longa
- banho em alguns formatos disponíveis
Programas aceitos
Em alguns períodos e convênios, usuários LoungeKey, Priority Pass ou Visa Airport Companion recebem voucher para uso.
Para muitos viajantes frequentes, esse é um dos melhores usos do benefício no aeroporto.
Qual sala escolher em Brasília?
Se quer melhor experiência geral:
BRB VIP Club
Se quer praticidade doméstica:
VIP Club principal
Se está perto do portão:
VIP Club Express Norte ou Sul
Se quer descansar de verdade:
Siesta Box
Se vai voar internacional:
VIP Club Internacional ou BRB VIP Club
Dica Viagem Black
Brasília pode lotar bastante em horários de pico. Em datas movimentadas, chegue cedo para garantir entrada em lounges conveniados, principalmente nas salas domésticas.
Vale a pena usar salas VIP em Brasília?
Sem dúvida. BSB é um aeroporto grande, com conexões frequentes e períodos de espera relevantes. Ter acesso a lounge muda a experiência:
- comida melhor
- ambiente silencioso
- tomadas
- Wi-Fi confiável
- conforto
- banho em alguns casos
- produtividade antes do voo
Conclusão
O Aeroporto de Brasília se consolidou como um dos melhores terminais do Brasil para quem valoriza benefícios premium. A variedade de lounges, opções express e até descanso privativo torna o aeroporto muito mais amigável para o passageiro frequente.
Se você passa por Brasília com regularidade, vale conhecer cada espaço e usar estrategicamente conforme seu voo.
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