ASSISTIR AO VIVO Grêmio x Atlético Grau COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Grêmio x Atlético Grau acontece HOJE (08) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Grêmio x Atlético Grau: Tricolor busca manter 100% de aproveitamento na Sul-Americana 2025

Após uma derrota no Brasileirão, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira (08/04), às 19h (horário de Brasília), diante do Atlético Grau (PER), pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2025. O confronto acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e será uma oportunidade para o Tricolor retomar o bom momento e assumir a liderança isolada da chave.

Momento do Grêmio

Comandado por Gustavo Quinteros, o Grêmio chega ao duelo após um tropeço diante do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota por 2 a 0, o time gaúcho estreou com vitória tanto na competição nacional quanto na Sul-Americana — venceu o Atlético-MG por 2 a 1 e o Sportivo Luqueño, no Paraguai, pelo mesmo placar.

Agora, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo D, com três pontos, empatado com o Godoy Cruz, mas atrás no saldo de gols (2 a 1). Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Tricolor vê uma ótima chance de se recuperar e manter os 100% de aproveitamento no torneio continental.

O técnico Quinteros ainda lida com desfalques no setor ofensivo. Braithwaite segue fora por entorse no tornozelo, e Cristian Olivera é dúvida com desconforto muscular. A boa notícia é o retorno de Francis Amuzu, liberado após exames. Ele deve ser titular ou, pelo menos, opção para o segundo tempo.

Atlético Grau busca surpreender

O Atlético Grau, por sua vez, tenta conquistar sua primeira vitória na história da Sul-Americana. O time peruano foi derrotado por 2 a 0 pelo Godoy Cruz na estreia e chega como lanterna do grupo. Mesmo assim, a equipe comandada por Ángel David Comizzo aposta em uma formação estratégica para surpreender fora de casa.

No Campeonato Peruano, o Atlético Grau ocupa a nona colocação, com oito pontos em seis partidas. Na rodada mais recente, empatou com o Cienciano por 1 a 1, utilizando uma equipe mista, já de olho no compromisso continental em Porto Alegre.

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Gustavo Quinteros):

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves;

Dodi (Edenílson), Villasanti e Cristaldo;

Pavón, Arezo e Amuzu (Aravena).

Atlético Grau (Técnico: Ángel David Comizzo):

Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco e Elsar Rodas;

Diego Soto e Rafael Guarderas; Juan Garro, Paulo De La Cruz e Neri Bandiera;

Tomás Sandoval.

Arbitragem

O jogo será apitado por Gery Vargas (Bolívia), com assistência de Carlos Tapia e Willian Medina, além do VAR comandado por Wilfredo Campos, todos também da Bolívia.

A partida entre Grêmio e Atlético Grau será acompanhada em tempo real no Placar ao Vivo aqui, com cobertura completa, análises e comentários pós-jogo. A expectativa é de uma grande exibição do Tricolor, que busca embalar na temporada e avançar com força na competição continental.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.