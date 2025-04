Napoli x Empoli ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (14/04)

Por MRNews



Futebol ITALIANO na TV ao vivo: a partida entre Napoli x Empoli pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (14) às 15h45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do primeiro time doconfronto, que é o mandante do jogo.

Prévia do Jogo: Napoli x Empoli – Análise, Previsões e Escalações

Data: 14 de abril de 2025 | Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Competição: Série A – 32ª Rodada

Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles

Na busca por sua terceira vitória consecutiva no Estádio Diego Armando Maradona, o Napoli recebe o Empoli, lanterna da Série A, em um duelo que pode ser crucial para suas ambições de título. Enquanto os anfitriões vêm de um empate fora de casa contra o Bologna, a equipe de Antonio Conte almeja os três pontos para se manter na disputa pelo campeonato, ainda com chances de se aproximar da liderança.

Desempenho Recente

O Napoli, atual vice-líder, teve um desempenho instável nos últimos jogos, com dois triunfos em seus últimos nove jogos. Embora tenha mostrado força nas últimas partidas em casa, vencendo Fiorentina e AC Milan por 2-1, o time ainda luta para encontrar consistência. O time de Conte possui uma defesa vulnerável no Maradona, onde sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos.

Por outro lado, o Empoli, com sérios problemas de desempenho fora de casa, soma oito jogos sem vencer como visitante, com cinco derrotas nesse período. Mesmo com uma campanha difícil, a equipe de Roberto D’Aversa tenta encontrar forças para deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória sobre o Napoli poderia ser o impulso necessário para os visitantes subirem na tabela e saírem da 18ª colocação.

Notícias das Equipes

O Napoli não contará com seu capitão Giovanni Di Lorenzo e o meio-campista Andre-Frank Zambo Anguissa, ambos suspensos após acumularem cartões amarelos. O goleiro Alex Meret, que ficou fora da última partida por questões de saúde, será avaliado antes do jogo. Na frente, o artilheiro Romelu Lukaku, que já marcou seis gols decisivos na competição, é uma peça chave para os anfitriões.

Para o Empoli, o treinador D’Aversa tem uma lista de jogadores lesionados, incluindo Tino Anjorin, Ardian Ismajli, e vários outros, o que complica a escalação da equipe. No entanto, o atacante Sebastiano Esposito, que marcou oito gols na temporada, será uma das principais esperanças ofensivas da equipe.

Possíveis Escalações

Napoli (4-3-3):

Scuffet; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Empoli (4-3-3):

Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezella; Esposito, Cacace; Colombo

Prognóstico

Apesar de alguns desfalques importantes, o Napoli é amplamente favorito para conquistar a vitória. Com o apoio da torcida no Maradona, a equipe tem mostrado forças suficientes para se impor sobre adversários mais fracos. O Empoli, com seu histórico de derrotas fora de casa, dificilmente será páreo para os donos da casa, embora a equipe visitante tenha bons resultados nas visitas anteriores ao estádio de Nápoles.

Resultado esperado: Napoli 2-1 Empoli

Embora o Napoli tenha a vantagem, é esperado que a partida seja equilibrada, com o Empoli aproveitando as falhas defensivas do time da casa. A expectativa é de mais uma vitória apertada para os anfitriões, que continuam na briga pelo título.

