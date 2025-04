Ferroviária vence e assume liderança do Brasileiro Feminino

A Ferroviária derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite do último sábado (12) na Fonte Luminosa, em Araraquara, e assumiu a ponta da classificação da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida contou com transmissão ao vivo da TV Brasil.

GUERREIRAS NA LIDERANÇA! 🚂💥 A Ferroviária venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Micaelly, na Fonte Luminosa, e assumiu a primeira colocação no Brasileirão Feminino! #GuerreirasGrenás #BRFeminino #AFExSPFC pic.twitter.com/QRxBEqf24H — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) April 13, 2025

Graças ao triunfo em casa, as Guerreiras Grenás chegaram aos 10 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, que goleou o Juventude por 4 a 0. A Ferroviária lidera por ter um melhor saldo de gols. Já o São Paulo permanece com sete pontos, agora na 4ª colocação.

O único gol da partida saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando a Ferroviária puxou rápido contra-ataque que terminou na finalização certeira da atacante Micaelly.

Empate sem gols

Também com transmissão ao vivo da TV Brasil, Fluminense e Internacional não passaram de um empate sem gols, na tarde do último sábado no estádio de Moça Bonita, em Bangu. O resultado deixou as Gurias Coloradas na 13ª posição com apenas dois pontos conquistados. Já o time das Laranjeiras é o 7º colocado com sete pontos.

Fim de jogo. Fluminense 0x0 Internacional. As #GuerreirasDoFluzão voltam a campo na terça-feira, contra o Corinthians, em Moça Bonita. pic.twitter.com/PiblisVBhN — Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) April 12, 2025

Próximos jogos

A 4ª rodada do Brasileiro feminino prosseguirá neste domingo (13), com o Real Brasília enfrentando o Bragantino a partir das 15h (horário de Brasília) e o lanterna 3B da Amazônia medindo forças com o América-MG a partir das 18h.