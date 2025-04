Agência Minas Gerais | Estudantes da rede estadual de ensino já podem se inscrever para 2ª edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento 

Relacionadas



Estão abertas, a partir desta segunda-feira (14/4), as inscrições para o Passaporte Mineiro do Conhecimento, o projeto do Governo de Minas que vai levar 150 estudantes da rede pública estadual para uma experiência enriquecedora de intercâmbio estudantil.

A iniciativa, executada pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA), é voltada para estudantes do 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e oferece bolsas integrais que cobrem passagens, hospedagem, documentação, seguro saúde, taxas escolares e ajuda de custo para despesas pessoais.

“Essa é uma oportunidade única, pois os estudantes poderão estudar fora do país, vivenciar um intercâmbio, conhecer novas culturas e aprender outros idiomas. Isso contribui diretamente para a formação integral desses estudantes, o que é almejado pela Secretaria frente às ações pedagógicas que vem desenvolvendo”, afirma a superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG, Rosely Lima.

Os estudantes selecionados participarão de atividades interculturais e poderão ser alocados em países da Europa, Ásia, África, Oceania e Américas. As inscrições vão até o dia 23/4 e devem ser feitas por meio deste formulário.

O regulamento da 2ª edição do projeto está disponível aqui. Já a Cartilha de Orientações, com informações detalhadas para estudantes e escolas, pode ser acessada neste link.

Quem pode se inscrever

Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados no 1º ano do EMTI em 2025, com frequência escolar superior a 85% e média igual ou superior a 85% nos componentes básicos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no ano anterior.

É necessário, ainda, ter entre 14 e 17 anos e seis meses na data do embarque, além de não ter sido reprovado em nenhuma etapa da trajetória escolar.

O intercâmbio oferece uma experiência intercultural única, proporcionando aos estudantes da rede pública de Minas Gerais a oportunidade de morar fora do Brasil por até um ano, cursando o 2º ano do ensino médio e conhecendo culturas, costumes, tradições, línguas e saberes de outros continentes. A experiência enriquece significativamente o currículo dos participantes ao retornarem ao Brasil para concluir o 3º ano do ensino médio.

Trilha formativa

Após a inscrição, 300 semifinalistas serão selecionados para uma trilha formativa, que incluirá palestras e oficinas baseadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Neste estágio, os semifinalistas também passarão por entrevistas individuais, onde serão avaliados não apenas pelo desempenho acadêmico, mas também por características como adaptação, sociabilidade, interesse em novas culturas e competências socioemocionais.

Sobre o projeto

O Passaporte Mineiro do Conhecimento é uma iniciativa que nasceu a partir da experiência da Fundação Helena Antipoff com o projeto Cidadão Global: De Minas para o Mundo. Em 2024, foi ampliado para todas as 794 escolas EMTI da rede estadual de ensino, alcançando mais de 94 mil estudantes em 450 municípios mineiros.

Na edição anterior, 150 jovens foram selecionados para estudar no exterior. Destes, 38 já embarcaram e outros 110 estão em fase de preparação para as viagens no segundo semestre de 2025.