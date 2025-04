Seinfra inicia a semana realizando serviços de tapa-buraco, galerias e iluminação pública

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana executando serviços de recuperação de pavimento, com a Operação Tapa-Buraco, manutenção de galerias e da iluminação pública em 42 bairros da Capital.

Esses serviços são executados diariamente e atendem as solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura. Os trabalhos são realizados pelas diretorias de Manutenção e Conservação e de Iluminação Pública da Seinfra.

A Operação Tapa-Buraco está realizando a recuperação do pavimento, nesta segunda-feira (14), nos bairros do Cristo, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Brisamar, Costa e Silva, Geisel, Jardim Oceania, Bessa, Alto do Mateus, Funcionários, Jardim Veneza, Oitizeiro, Costa do Sol, Grotão,

Cuiá, Muçumagro, Castelo Branco, Bairro dos Estados, João Paulo II, Portal do Sol, Gramame, Mangabeira, Varjão, Jardim Cidade Universitária,

Miramar, Cruz das Armas, Centro, Treze de Maio, José Américo, Torre e Valentina.

As equipes de manutenção de galerias fazem limpeza, recuperação e desobstrução em Mandacaru, Jardim Planalto, Cabo Branco, Bessa, Tambaú, Manaíra, Jardim Oceania, Bairro das Indústrias e Mumbaba.

As equipes de iluminação realizam a manutenção nos seguintes bairros: Valentina, Gramame, Muçumagro, Paratibe, Manaíra, Bessa, Geisel, Funcionários III, Alto do Mateus, Jardim Veneza, Oitizeiro, Cristo, Centro e Roger.

Atendimento – As demandas como reparos de iluminação pública e manutenção de vias, devem ser solicitadas através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.