TV Brasil começa a exibir série Condor, produção independente do Pará

Por MRNews



A TV Brasil exibe o primeiro episódio do seriado paraense Condor, obra independente de dramaturgia, nesta quinta-feira (17), às 23h. A trama da produção acompanha os dilemas de Gabriela, uma jovem que trabalha com a mãe em um ateliê de costura em uma casa na periferia de Belém, mas deseja viajar para longe.

Com carga emocional forte, a série de ficção mergulha no realismo fantástico e no multiverso. A história investe em um drama amazônico repleto de nuances que sugerem uma jornada interestelar da protagonista. Com dez capítulos de 26 minutos, o seriado desenvolvido pela produtora Visagem por meio do edital Prodav TVs Públicas tem direção e roteiro de Roger Elarrat.

Trama de ficção num multiverso de possibilidades

Mergulhada nos sonhos do seu mundo dos livros e em pensamentos diversos, a jovem Gabriela (Anne Beatriz) viaja no tempo e descobre novas realidades possíveis do multiverso. A moça trabalha com a mãe Catalendas (Adriana Cruz) no ateliê de costura da família que fica em uma pequena casa na Condor, bairro periférico de Belém.

Lula diz que vai cobrar imposto das empresas americanas digitais

Senado cria comissão para estreitar laços com Congresso dos EUA

TV Brasil apresenta série Condor, produção independente de dramaturgia do Pará – Foto: TV Brasil

A personagem principal sonha em viajar para longe, por isso está sempre imersa em livros e ideias sobre outros mundos de contos de ficção científica. Gabriela compartilha suas aspirações com uma amiga e também se envolve com amores.

Ao receber uma carta do pai que nunca conheceu, Briela, como a jovem é conhecida, decide colocar em prática um plano para juntar dinheiro para fazer uma viagem cruzando a América do Sul, rumo a Montevidéu. Enquanto se confronta com resistências em casa, a jovem também se debruça em diários sobre sua própria história, como se a vida dela também fosse uma obra de ficção científica.

Líderes do PT pedem prisão de Eduardo Bolsonaro ao STF

STF: testemunhas de defesa faltam em audiência sobre golpe pelo 2° dia

Apesar da intensa rotina, como no dia em que elas precisam refazer o figurino de rouxinol dourado para um espetáculo, Briela tem novos planos, vindos de sentimentos acumulados e metáforas que encontra nos livros que tanto lê. Talvez ela mesma queira se tornar o pássaro, o condor, e voar para bem longe daquela Amazônia urbana.

Além de Anne Beatriz e Adriana Cruz, o elenco da série ficcional paraense reúne no núcleo principal Joyce Cursino, Manuela do Monte, Guto Galvão, Alberto Silva Neto, Ana Marceliano e Claudio Barros.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Valorização do conteúdo independente

A série Condor é apresentada pela TV Brasil às quintas no horário de 23h, com horário alternativo durante a madrugada, a partir das 4h30. A produção é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.

Ficha técnica de Condor:

País: Brasil

Ano: 2024

Gênero: ficção

Episódios: 10

Duração: 26 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Produtora: Visagem Filmes

Roteiro e Direção: Roger Elarrat

Elenco: Adriana Cruz, Anne Beatriz, Alberto Silva Neto, Ana Marceliano, Joyce Cursino, Kadu Santoro, Bárbara Gibson, Guto Galvão, Victor Peixe, Nina Rosa, Claudio Barros, Mityzi Passos, Aline Dias, Guaracy Britto Junior, Marina Lamarão, Uirandê Gomes, Dario Jaime, Astrea Lucena e Manuela do Monte.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Condor – quinta-feira, às 23h, na TV Brasil

Condor – sexta-feira, às 4h30, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play – http://tvbrasilplay.com.br