Estudante do IFSP representa o Brasil no National Youth Science Camp, nos EUA – IFSP

Acampamento Nacional de Ciências para Jovens acontece de 10 de julho a 2 de agosto

A estudante Giovana Rocha dos Santos, do Campus Campinas do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), foi selecionada para representar o Brasil no National Youth Science Camp (NYSCamp) – Acampamento Nacional de Ciências para Jovens, um dos mais renomados programas internacionais de imersão científica voltados a estudantes do ensino médio. O evento acontece nos Estados Unidos, de 10 de julho a 2 de agosto, e reúne jovens talentos de diversas partes do mundo.

A participação de Giovana no programa foi viabilizada por meio da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), com apoio e financiamento da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Integrante do grupo de pesquisa Cepin – Tecnologias Educacionais, iniciativa do Campus Campinas, a jovem tem se destacado pela atuação em projetos que promovem a cultura científica e a interdisciplinaridade entre tecnologia, inovação e sociedade.

Durante o acampamento, que conta com uma intensa programação de palestras, oficinas e atividades culturais, o Brasil foi homenageado com o hasteamento da bandeira nacional e a execução do Hino Nacional. O momento simbolizou o reconhecimento à presença brasileira e ao potencial científico da juventude do país.

“É uma experiência incrível. Estou aprendendo muito com jovens do mundo todo, ampliando minha visão sobre ciência, cultura e cooperação internacional. Levar a bandeira do Brasil neste evento é um símbolo de tudo o que a iniciação científica me proporcionou”, afirmou Giovana.

O NYSCamp é voltado para estudantes com destaque nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), oferecendo uma vivência única que alia conhecimento acadêmico, desenvolvimento de liderança e intercâmbio cultural. A participação de Giovana é reflexo do impacto positivo dos projetos de iniciação científica desenvolvidos no IFSP, especialmente no ensino médio.

Para a coordenação do CEPIN, o reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo de incentivo à pesquisa entre os jovens. “Programas como o Cepin mostram que investir em iniciação científica desde cedo pode mudar destinos. A trajetória da Giovana inspira outros estudantes a acreditarem na ciência como ferramenta de transformação pessoal e social.”

A presença brasileira no NYSCamp reforça o compromisso das instituições públicas de ensino com a formação integral dos estudantes, promovendo oportunidades reais de protagonismo juvenil em cenários internacionais.