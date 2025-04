Secult discute políticas de turismo para os municípios de Roraima

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima) promoveu entre esta terça-feira, 7, e quarta-feira, 8, o Seminário Estadual de Turismo Regional, realizado no Auditório do Sesclin, no bairro São Francisco, em Boa Vista. O evento faz parte do Programa de Regionalização do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo, e tem como objetivo fortalecer a presença dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta que agrupa localidades com potencial turístico e aquelas impactadas pelo setor.

Durante o seminário, gestores das três regiões turísticas de Roraima, acadêmicos e empresários do trade local participaram de debates sobre o desenvolvimento sustentável do turismo no Estado. O evento também discutiu estratégias para garantir a inclusão e permanência dos municípios no Mapa do Turismo, um instrumento de ordenamento que subsidia a criação de políticas públicas voltadas ao setor, tanto a nível federal quanto estadual.

O Mapa do Turismo Brasileiro é atualizado a cada dois anos e inclui municípios indicados pelos órgãos estaduais de turismo, conforme critérios legais. Municípios que atendem aos requisitos podem se inscrever a qualquer momento. A categorização no Mapa é essencial para a avaliação do desempenho econômico do setor em diferentes regiões, por meio de uma análise que leva em consideração cinco variáveis.

Na abertura do evento, o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, ressaltou a importância da interlocução com os municípios para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes que impulsionem o turismo, reconhecido como um setor-chave para a economia local.

O diretor Bruno Muniz de Brito apresentou as ações realizadas pelo Detur (Departamento de Turismo) da Secult nos últimos seis anos, destacando o Plano de Desenvolvimento do Turismo de Roraima, o Roraima 2030. O plano inclui diretrizes, metas e ações voltadas para o crescimento do turismo no estado. Também foi apresentado o Plano Regional e Sustentável do Turismo, com projetos setoriais alinhados às oportunidades de desenvolvimento, incluindo iniciativas estruturantes, participação em eventos internacionais, promoção turística e mídia.

O seminário contou com a presença de uma equipe do Ministério do Turismo, que realiza uma itinerância por todos os estados desde 2025 para compartilhar informações sobre o Programa de Regionalização com os gestores municipais. Segundo Ana Carla Moura, a equipe tem a missão de orientar os gestores sobre a importância da inclusão dos municípios no Mapa do Turismo e identificar gargalos que dificultam o desenvolvimento da atividade turística nas localidades. A equipe também oferecerá assessoria direta aos municípios e Instâncias de Governança em formação para facilitar sua inserção no Mapa.

“O seminário foi um sucesso, pois conseguiu apresentar aos gestores municipais as ações que vêm sendo conduzidas pela política de turismo do estado de Roraima, como o Plano Estadual de Turismo, estratégias de promoção e marketing, capacitação e captação de investimentos, além da importância do Cadastur para os profissionais que assumiram suas funções em 2025”, afirmou Bruno Muniz de Brito.

