Agência Minas Gerais | Noite Mineira de Museus e Bibliotecas chega à 10ª edição com recorde de participantes 

A 10ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas promove, nesta quinta-feira (10), uma programação que celebra a cultura, a memória e a arte em Minas Gerais.

Museus e bibliotecas de 81 cidades mineiras abrirão suas portas em horário estendido, oferecendo 124 atividades gratuitas entre exposições, oficinas, apresentações artísticas, rodas de conversa e visitas guiadas. A programação completa pode ser conferida neste link.

Com participação recorde, esta edição consolida o crescimento do evento: são 8% a mais no número de municípios envolvidos em relação à última edição, além de um aumento de atividades, distribuídas em 111 equipamentos culturais.

Pela primeira vez, todas as 13 regiões geográficas intermediárias do estado estarão representadas, reforçando a capilaridade e o impacto da iniciativa.

Cultura acessível e diversa

A Noite Mineira tem como objetivo transformar museus e bibliotecas em polos dinâmicos de conhecimento e entretenimento, democratizando o acesso à cultura em horários alternativos.

A programação, que inclui desde saraus literários até intervenções cênicas e shows, reflete a riqueza do patrimônio histórico e artístico mineiro, valorizando identidades locais e fomentando o engajamento comunitário.

Sobre o evento

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), coordenada pela Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade e executada pelo Sistema de Museus e Sistema Estadual de Bibliotecas.

O projeto tem como objetivo promover o uso noturno de museus, bibliotecas e outros equipamentos culturais, ampliando o acesso da população à cultura em horários alternativos.

Realizada a cada dois meses, a Noite Mineira estimula que os espaços culturais ofereçam programações gratuitas à noite, como exposições, rodas de conversa, saraus, oficinas, visitas guiadas, apresentações artísticas, entre outras ações. O projeto fortalece o papel dos equipamentos culturais como espaços de convivência, formação e cidadania.