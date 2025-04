Empreendimento roraimense leva inovação da floresta amazônica para o mercado da beleza

Posted on

A Selc (Secretaria de Licitação e Contratação) promoveu nesta sexta-feira, 4, no auditório do Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima), uma reunião com os gestores e fiscais de contratos da administração direta e indireta do Governo de Roraima para esclarecer dúvidas dos servidores em relação a contratos em execução das ARPs (atas de […]