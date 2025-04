‘Ajoelhai’: Sesc Roraima apresenta musical em alusão à Páscoa no Teatro Municipal

Foto: Divulgação/Seasc Roraima



O Sesc Roraima vai apresentar no dia 17 de abril o musical “Ajoelhai”, um espetáculo emocionante em alusão à Páscoa. O evento, que acontecerá no Teatro Municipal de Boa Vista, está marcado para iniciar às 20h.

O espetáculo faz parte do novo projeto do Sesc, Sons do Norte. O musical conta com a participação da Orquestra Sinfônica e Coral do Instituto Boa Vista de Música, sob a regência do maestro Beany Cabrera.

Ajoelhai é uma obra que narra a jornada do centurião de Cafarnaum, um homem de grande autoridade que, ao testemunhar os milagres de Jesus Cristo, vê sua fé colocada à prova. Através de dilemas existenciais e momentos de dúvida, ele confronta sua visão sobre poder, redenção e misericórdia, oferecendo ao público uma reflexão profunda sobre fé, vida, morte, bem como a triunfal ressurreição de Cristo.

Ingressos e doações solidárias

Os ingressos para o musical são solidários e podem ser retirados mediante a doação de alimentos não perecíveis nos seguintes locais:

– Rua Doutor Araújo Filho, 947, Centro – das 7h30 às 18h30; Sesc Mesa Brasil (entrada pela Academia Sesc) – Avenida Venezuela, Mecejana – das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Para trabalhadores do comércio e dependentes, é necessário doar 1kg de alimento não perecível; para empresários, 2kg de alimentos; e para conveniados e público em geral, 3kg. Além disso, os alimentos devem ter validade mínima de 90 dias.

Fonte: Da Redação