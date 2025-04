Roraima lança novos materiais de divulgação do turismo

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima) lançou nesta terça-feira, 8, os novos materiais de divulgação turística do estado. O anúncio foi feito durante o segundo dia do Seminário Estadual de Turismo. Os materiais, que serão utilizados pelo Detur (Departamento de Turismo), têm como foco o turismo sustentável e serão promovidos em eventos de nível nacional e internacional ao longo de 2025.

“O lançamento destes materiais reforça nosso compromisso em posicionar Roraima como um destino turístico de referência e em promover suas riquezas naturais e culturais. Com a regionalização, buscamos valorizar cada parte do nosso estado, proporcionando aos visitantes experiências autênticas e memoráveis,” afirma Bruno de Brito, diretor do Departamento de Turismo da Secult.

A divulgação acontecerá em feiras, exposições e convenções, criando uma oportunidade estratégica para estreitar laços com operadores turísticos, agentes de viagem e o público em geral, além de ampliar as possibilidades de exploração das belezas naturais do Estado.

Os novos materiais fazem parte da revista “Roraima: Um Destino, Mil Roteiros”, desenvolvida para destacar as características únicas das regiões turísticas do estado. A publicação apresenta um conteúdo diversificado, com informações sobre ecoturismo, turismo cultural e experiências gastronômicas típicas, convidando os leitores a descobrir as múltiplas facetas de Roraima.

Além da revista, o kit promocional inclui três panfletos informativos sobre as regiões turísticas: “Brasil do Extremo Norte”, “Roraima, a Savana Amazônica” e “Águas e Florestas da Linha do Equador”. Cada panfleto traz as principais atrações, roteiros e informações práticas, com ilustrações que retratam a diversidade da fauna e flora locais.

Os panfletos estarão disponíveis em três idiomas – português, inglês e espanhol – com o objetivo de alcançar um público mais amplo e potencializar as oportunidades de visitação por parte de turistas nacionais e internacionais. Os materiais publicados podem ser acessados no link

O post Roraima lança novos materiais de divulgação do turismo apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.