AVISO DE PAUTA: em Tubarão, governador apresenta a segunda edição do programa SC Levado a Sério

O governador Jorginho Mello apresenta nesta quinta-feira, 10, em Tubarão, o programa Santa Catarina Levado a Sério – Prestando Contas para os 18 municípios que integram a Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel). O evento está marcado para as 9h30 no auditório da Faculdade Senac.

O governador vai detalhar as ações do Governo do Estado nos municípios da região, com foco em investimentos, entregas e projetos em andamento. O encontro faz parte de uma série de reuniões regionais que têm o objetivo de reforçar a transparência, ouvir lideranças locais e alinhar prioridades com os prefeitos e vice-prefeitos. A partir da tarde, na sede da Amurel, o governador recebe os prefeitos para reuniões individuais.

Serviço