Motorista embriagado que atropelou mãe e filha tem prisão em flagrante convertida em preventiva e permanecerá preso

Nesta terça-feira, 10, após manifestação do Ministério Público de Roraima (MPRR) em audiência de custódia, o operador de máquina, A.V.C., de 33 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

O motorista atropelou uma idosa de 73 anos e a filha dela, de 47 anos. De acordo com o registro policial, ele estava embriagado, dirigia em alta velocidade e tentou fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

O crime aconteceu na última segunda-feira, dia 9, no bairro Pintolândia, em Boa Vista. Durante a audiência de custódia, a defesa do motorista requereu a concessão de liberdade provisória. Mas o juiz negou o pedido, acompanhando a manifestação do promotor Diego Oquendo, o que mantém A.V.C. preso preventivamente.

“Entendo descabida a concessão da liberdade provisória como forma de manter a paz social e rechaçar as reiterações criminais da mesma natureza. Ou seja, ingerir bebida alcoólica e conduzir veículo automotor, em estado de embriaguez”, afirmou o magistrado em trecho da decisão.

Para o promotor, trata-se de conduta absolutamente grave e reprovável. Além de dirigir sob efeito de álcool — o que por si só já representa risco à coletividade —, o homem atropelou de forma violenta duas pessoas, sendo uma delas idosa, que se encontra em estado crítico de saúde.

“A medida também se respalda na necessidade de se adotar postura mais severa e rigorosa em casos dessa natureza, sobretudo diante do preocupante aumento do número de acidentes de trânsito, muitos deles fatais, causados por motoristas que dirigem sob efeito de álcool na cidade de Boa Vista”, destacou Diego Oquendo.

