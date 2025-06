Recuperação das aprendizagens é tema de seminário promovido pela Seed

Professores de Língua Portuguesa e Matemática estiveram reunidos nesta terça-feira, 10, no I Seminário Estadual para a recomposição das aprendizagens: superando desafios na rede pública de Roraima. O encontro foi realizado no auditório do IERR (Instituto de Educação de Roraima), com transmissão ao vivo pelo canal do NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) no YouTube.

A iniciativa integra o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, promovido pelo MEC (Ministério da Educação), do qual o Estado de Roraima faz parte. A abertura do Seminário contou com a presença do secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad.

“Estamos aqui hoje traçando estratégias junto com o Ministério da Educação para a recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes. A nossa meta é não deixar ninguém para trás e, além disso, melhorar os nossos índices educacionais”, disse Mikael.

Pacto pretende reduzir desigualdades na aprendizagem de alunos

Por motivos diversos, os estudantes tiveram a aprendizagem prejudicada, seja por conta da pandemia de covid-19 ou por situações envolvendo emergências climáticas, dificuldades estruturais, entre outros. Diante desses desafios, o Pacto vem em busca de alcançar a redução das desigualdades educacionais, a recomposição das aprendizagens essenciais, especialmente em leitura, escrita e matemática.

Aline Marques, articuladora nacional do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens do MEC e uma das palestrantes convidadas, falou sobre a importância de os Estados aderirem ao Pacto.

“O Pacto tem dois grandes objetivos: um é garantir que qualquer estudante, de qualquer lugar desse país tenha o direito de aprender e o outro é conseguir mitigar situações causadas por calamidade pública ou emergências climáticas. Por isso é importante que os entes façam adesão ao Pacto, para que nenhum estudante fique para trás, para que possam aprender aquilo que é necessário em cada ano letivo”, explicou Aline.

Para se chegar a esse objetivo, o Pacto alinha outras estratégias como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a Escola das Adolescências, a Escola Em Tempo Integral e o programa Escolas Conectadas.

