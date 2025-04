Botafogo vence primeira na Copa Libertadores

O Botafogo superou o Carabobo (Venezuela) por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8) no estádio Nilton Santos, em sua primeira vitória na atual edição da Copa Libertadores da América.

VITÓRIA DO ATUAL CAMPEÃO DA LIBERTADORES! 🔥🌟 Com apoio da torcida e muita luta até o final, Fogão vence o Carabobo por 2 a 0. Os gols foram marcados por PK e Matheus Martins! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/b2bVjGKKFc — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2025

Com este triunfo, o Alvinegro somou os primeiros três pontos após duas rodadas disputadas. Agora, o próximo compromisso do time de General Severiano na competição será diante do Estudiantes (Argentina), no dia 23 de abril no estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires.

Diante de um adversário claramente inferior tecnicamente o Botafogo foi acumulando oportunidades. Porém, a equipe do técnico Renato Paiva mostrou pouca eficiência para abrir o marcador.

AVISA LÁ DEU FOGÃO NA LIBERTADORES! 🔥🌎 #VAMOSBOTAFOGO 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/MOqcduVAUc — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2025

Assim, o primeiro gol do confronto saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo, quando o volante Patrick de Paula cobrou falta de muito longe e contou com um desvio no meio do caminho para superar o goleiro Bruera. Dez minutos depois o atacante Matheus Martins acertou chute cruzado de dentro da área para dar números finais ao marcador.