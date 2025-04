Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento de monitoração de pressão arterial invasiva

Posted on

Acesse aqui o documento A consulta pública sobre o Plano de Dados Abertos (PDA) do IFSP esteve aberta no período de 1º a 16 de outubro, por meio de questionário online, sendo amplamente divulgada através do painel de notícias no site do IFSP, pela Comissão através de e-mails, banner rotativo, de grupos de WhatsApp e […]