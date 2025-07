Inscrições para o Mês do Folclore 2025 vão até dia 11 de julho

Avelino Israel





O Museu do Folclore de São José dos Campos já computou 1.558 pessoas (a maioria estudantes) inscritas para a programação do Mês do Folclore deste ano. Ao todo, 8 escolas e 3 instituições já fizeram seu agendamento para as atividades. O tema deste ano abordará o Rio Paraíba do Sul: Caminhos do rio, vozes do vale.

As inscrições permanecem abertas até o dia 11 de julho e devem ser feitas, exclusivamente, pelo telefone (12) 3924-7318, de terça a sexta, das 10h às 12h e das 14h às 16h. A programação deste ano será realizada de 12 a 29 de agosto, de manhã e à tarde.

Podem participar alunos de escolas públicas e privadas (educação infantil, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos), além de outras instituições. A expectativa do museu é atender até 400 alunos por dia.

Reflexão

O Museu do Folclore quer promover a valorização do patrimônio imaterial e cultural relacionado ao Rio Paraíba do Sul, articulando saberes tradicionais, científicos e comunitários ligados ao próprio rio e aos seus territórios.

A ideia é propor aos participantes, por meio das atividades, uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do Rio Paraíba do Sul, considerado um símbolo de identidade e memória para a região e as diversas comunidades que vivem em seus arredores.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC



