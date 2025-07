Maternidade Carmela Dutra celebra 70 anos com programação especial

Foto: Divulgação / SES

A Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis, completa 70 anos de história nesta quinta-feira, 3 de julho. Para marcar a data, a unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) preparou uma programação com eventos e novidades, comemorando sete décadas dedicadas à saúde da mulher e ao cuidado com gestantes e recém-nascidos.

No dia do aniversário será realizada uma missa na Capela da Maternidade, celebrada pelo Arcebispo Dom Wilson, além da inauguração das reformas na Unidade de Internação – Posto 2. O espaço passou por melhorias nos pisos, paredes, portas, redes de gases (ar comprimido e vácuo), recebeu nova manta vinílica e teve alguns leitos ampliados.

Já no sábado, 5, colaboradores e comunidade podem se juntar ao Cortejo até a escadaria da instituição. A ação contará com um momento de oração e apresentação da Banda do Exército.

Inaugurada em 1955, a Maternidade Carmela Dutra foi a primeira maternidade pública de Santa Catarina. Ao longo dos anos, se tornou um símbolo de Florianópolis e parte da identidade de milhares de catarinenses que nasceram no local.

Atualmente, a unidade realiza cerca de 300 partos por mês e também atua como hospital de ensino, recebendo acadêmicos e residentes em busca de especialização.

Programação de Aniversário: 70 anos da Maternidade Carmela Dutra

3 de julho

14h30 – Inauguração das reformas na Unidade de Internação – Posto 2.



15h – Missa celebrada pelo Arcebispo Dom Vilson na Capela da Maternidade. (evento interno)



5 de julho

9h30 – Concentração na Mitra (Casa do Bispo), Rua Esteves Júnior, 447, Centro, Florianópolis.



10h – Cortejo até a escadaria da MCD, seguido de momento de oração e apresentação da Banda de Música do Exército.

