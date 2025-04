Brasília x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (08/04)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Brasília x Flamengo hoje, HOJE (08) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Brasília x Flamengo: onde assistir e tudo sobre o confronto pela 32ª rodada do NBB

Nesta terça-feira, dia 8 de abril, a Arena BRB Nilson Nelson será palco de um confronto de alto nível entre Brasília Basquete e Flamengo, válido pela 32ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo está marcado para as 20h30 (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma BasquetPass.

Clima de playoffs e expectativas

Ambas as equipes já garantiram vaga nos playoffs da temporada, mas ainda brigam por posições melhores na tabela. O Flamengo, que ocupa a 2ª colocação com 24 vitórias em 31 jogos, busca se manter no topo e garantir vantagens na próxima fase. Já o Brasília, mesmo vindo de uma fase irregular, ainda figura no 4º lugar, com 19 vitórias em 31 partidas.

Momento das equipes

O Brasília chega ao duelo pressionado após uma sequência negativa. A equipe da capital perdeu três dos últimos quatro jogos, incluindo dois tropeços em casa — contra Vasco (79 a 77) e Minas (77 a 63) — além de uma derrota expressiva fora de casa para o Pato Basquete (98 a 80). Apesar do momento instável, o time ainda demonstra força dentro de seus domínios e vai buscar a recuperação diante de um dos favoritos ao título.

Já o Flamengo vive fase positiva. Após perder para o Minas (94 a 70), o Rubro-Negro engatou quatro vitórias seguidas. Os cariocas bateram adversários de peso, incluindo o clássico contra o São Paulo (105 a 86) e o embate contra o Vasco (84 a 78). Com um dos elencos mais fortes do NBB, o time comandado por Gustavo de Conti chega embalado e confiante para o confronto.

Onde assistir Brasília Basquete x Flamengo ao vivo

Data : terça-feira, 8 de abril de 2025

: terça-feira, 8 de abril de 2025 Horário : 20h30 (horário de Brasília)

: 20h30 (horário de Brasília) Local : Arena BRB Nilson Nelson, Brasília

: Arena BRB Nilson Nelson, Brasília Transmissão ao vivo: ESPN e BasquetPass

O jogo promete agitar a capital federal e pode ser decisivo para o posicionamento final das equipes na tabela antes do início dos mata-matas. Um verdadeiro teste de força e estratégia entre dois postulantes ao título do NBB 2024/2025.

Fique ligado e não perca mais esse grande duelo do basquete nacional!

Ficha do jogo:

Jogo: Minas x R10 Score Vasco da Gama

Minas x R10 Score Vasco da Gama Competição: NBB (Novo Basquete Brasil)

NBB (Novo Basquete Brasil) Data: Segunda-feira, 08 de abril de 2025

Segunda-feira, 08 de abril de 2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Belo Horizonte (MG)

Belo Horizonte (MG) Transmissão: Streaming ao vivo via casas de apostas (bet365, EstrelaBet, etc.)

Destaques em quadra:

Minas: Georginho, Jhonatan Luz e Bennett são pilares da equipe e lideram a pontuação.

Georginho, Jhonatan Luz e Bennett são pilares da equipe e lideram a pontuação. Vasco: Dieguinho, Gui Bento e o jovem armador Reynan são as promessas para tentar surpreender fora de casa.

A expectativa é de um jogo bastante técnico e disputado, com o Minas buscando manter a liderança e o Vasco tentando surpreender para subir na classificação geral. Fique ligado na cobertura completa e atualizações ao vivo.

Programação e Onde Assistir

07 de Abril de 2025 (Segunda-feira)

Minas vs. Franca

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

08 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Flamengo vs. Paulistano

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV (para os jogos do Flamengo), NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio Municipal, Mogi das Cruzes

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

