Equipe sorocabana campeã da Superliga B de vôlei feminino visita o Paço Municipal e traz taça conquistada no Rio de Janeiro

Fotos: Michelle Alves

Integrantes da equipe e da comissão técnica do Renasce Vôlei Sorocaba visitaram o Paço Municipal, na tarde desta quarta-feira (9). A equipe, que representa o município em competições do vôlei feminino, foi recebida pelo prefeito Rodrigo Manga, pelo vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto e pelos secretários de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares, e de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo.

O grupo trouxe consigo a taça de Ouro, conquistada com o título de campeã da Superliga B, em partida única da final, disputada no Rio de Janeiro, contra a equipe do Voleibol Tijuca Tênis Clube. As duas equipes, campeã e vice-campeã, também conseguiram ascender, com esse resultado, à Superliga A para a próxima temporada.

Ambas deixam atrás de si trajetórias vitoriosas. A Superliga B 24/25 começou para o Renasce Vôlei Sorocaba em 28 de novembro passado, em disputa contra o Londrina. A estreia na competição foi com a vitória do Sorocaba por 3 sets a 1.

Depois foram mais 12 jogos, na fase de classificação, com 11 vitórias e duas derrotas (uma contra o mesmo Tijuca, no Rio, e outra contra o Ceará, em Sorocaba, quando o time já estava classificado para os playoffs e poupou titulares).

Na sequência, vieram as quartas-de-final: duas vitórias sobre o Flamengo, 3×0, no Rio, 3×2, em Sorocaba. Nas semifinais foram duas vitórias e uma derrota para o São Caetano. Até a decisão e conquista do título, na quadra do Tijuca.

No total, a campanha do Renasce Sorocaba na Superliga teve 19 jogos e apenas três derrotas. Fechando a conta com 50 sets a favor da equipe e 20 contra. “É uma alegria muito grande receber aqui essa equipe vencedora, que conseguiu elevar ao patamar mais alto do voleibol feminino, mais uma vez, o nome da nossa cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Manga.

“Eu trabalhei muitos anos com o esporte, com o futebol, e sei que a população torce não apenas pelo acesso à categoria principal, mas também pelo título, pelas conquistas. E vocês estão nos trazendo tudo isso, pelo que somos muito gratos”, completou o vice-prefeito Fernando Martins.

O secretário da Sequav revelou, ainda, um sentimento comum aos torcedores sorocabanos. “Sorocaba já é tida como a capital do futsal. Acho que agora vamos ter que alongar um pouco mais essa descrição para falar que Sorocaba também é do vôlei feminino. Estamos todos muito orgulhosos com esse resultado”, concluiu.

O supervisor da equipe, Douglas Santa Anna, por sua vez, destacou a garra e dedicação que levou o time a resultados tão positivos. “Em menos de quatro anos, o voleibol feminino de Sorocaba chega de novo à elite do esporte. E isso acontece porque é um grupo excepcional, com muita garra. O título conquistado com um jogo de quase três horas é prova disso.”

Conquista histórica

Apenas outras duas vezes a cidade de Sorocaba chegou a esse patamar: nos anos 1980, numa fase pré-criação da Superliga, com a Lufkin sendo campeã brasileira em 1987, e depois com o projeto Leites Nestlè, disputando as Superligas de 1993 a 1999, deixando a modalidade com três títulos nacionais (94/95, 95/96, e 96/97), três paulistas (94/95, 95/96 e 98/99) e dois Sul-Americanos (96/ 97 e 97/98), sendo que em 1998 mudou a sede para Jundiaí.

O Leite Moça também foi campeão mundial, em 1994, no torneio disputado em Osasco. Ganhou a final diante do Parmalat/Matera, da Itália, por 3 sets a 0. Nessa época, a equipe tinha sede em Sorocaba.

Saiba quem é quem no time

Iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) Sorocaba, o time sorocabano conta, atualmente, com as seguintes atletas: Laura (levantadora), Leticia (levantadora), Nath (central), Isa Boaventura (oposta), Yas (ponteira), Laura Fabian (líbero), Jana Bertan (ponteira), Audren (líbero), Flávia Gimenes (central), Gabi Furlanetto (central), Liandra (oposta), Isabelli (levantadora), Carol (central), Camilly (ponteira), Duda (oposta) e Isa Paquiardi (ponteira).

A Comissão Técnica é formada por Douglas Santa Anna (supervisor), Clóvis Granado (técnico), Juliana Matos (assistente técnica), Lucas Garcia (auxiliar), João Paulo Santana (auxiliar), Felipe Gustavo do Nascimento (preparador físico), Carlos Gustavo Moreira Cruz (médico), Guilherme Torres (fisioterapeuta), Paulo César de Campos (psicólogo), Fábio Eduardo (nutrólogo), Higor Henrique (estatística), Felipe V. Custódio (fotógrafo/mídias sociais) e Pedro Courbassier (imprensa).