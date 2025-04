SONORA – Estado mais alfabetizado do Brasil, Santa Catarina busca ampliar alfabetização com método IntraAct

Santa Catarina é o estado com a maior taxa de alfabetização do Brasil e quer melhorar ainda mais os números com a implementação do método IntraAct. Com mais de 97% da população alfabetizada (Censo 2022), o Estado visa acelerar o aprendizado dos estudantes subsidiando o trabalho dos professores com a novidade.

Desenvolvido na Alemanha, o método teve sucesso para alfabetizar crianças em um prazo de, em média, quatro meses. Além disso, o modelo também mostrou-se eficaz para aprendizagem de crianças com dislexia, autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Segundo a secretária adjunta de Estado da Educação, Patrícia Lueders, o estado está ampliando as metodologias disponíveis para os professores alfabetizadores utilizarem em sala de aula de acordo com cada realidade:

Baseado na Neurociência Cognitiva, o método IntraAct estabelece uma relação interativa, conduzindo o processo de aprendizagem de forma simples, correta e clara, cujos resultados são comprovados na prática. O material pedagógico do método IntraAct é composto por livros para estudantes e um livro para professor.