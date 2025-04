Prefeito Josmail Rodrigues e líderes municipais discutem aumento salarial para servidores públicos de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta quarta-feira (09), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, se reuniu com diversos representantes do poder público e sindicatos para discutir o aumento salarial dos servidores municipais, incluindo os professores da Rede Municipal de Ensino. O encontro contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Bonito, Professor PH, da vereadora Professora Ramona Aquino, da secretária de Educação, Eliana Fregatto, do secretário de Administração e Finanças, Edilberto Gonçalves, do procurador Jurídico do município, Osmar Prado, da procuradora adjunta Jurídica, Tamâra Sanches, do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Bonito, José Estevan dos Santos, da presidente do SINTED de Bonito, Maria do Carmo, do vice-presidente Estadual da FETEMS, Deumeires Morais, e do presidente da FETEMS, Jaime Teixeira. A pauta da reunião foi tratar sobre o aumento dos servidores públicos, bem como dos professores da Rede Municipal de Ensino.

A reunião abordou medidas para garantir o aumento de salários para os servidores públicos. A decisão tomada foi a seguinte:

A partir do mês de maio (pagamento de junho), os servidores receberão um aumento de 2,5%. Em junho (pagamento de julho), será realizada uma nova correção de 2,5%, totalizando um aumento de 5% ao longo dos dois meses. Vale destacar que este aumento não será retroativo a janeiro.

Além disso, ficou definido que os 136 servidores municipais que atualmente recebem abaixo do salário mínimo terão seus vencimentos corrigidos, de forma que nenhum profissional fique abaixo do valor do salário mínimo vigente.

O prefeito Josmail Rodrigues também informou que, caso o cenário econômico do município melhore, há a possibilidade de um aumento adicional de 1,27% a ser implementado em junho. Ele destacou ainda a importância do diálogo constante entre a gestão e os servidores, afirmando: “Nosso compromisso com os servidores é firme, e sabemos que a valorização deles é fundamental para a qualidade dos serviços prestados à população. Esse aumento é uma forma de reconhecimento ao trabalho de cada um, e continuaremos buscando alternativas que garantam mais benefícios. O diálogo constante entre o poder público e os representantes dos servidores é essencial para que possamos tomar as melhores decisões, sempre pensando no melhor para os nossos profissionais”, disse o prefeito.