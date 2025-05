Em homenagem ao Dia das Mães, Super Nova Era sorteia motocicleta em Boa Vista

Em homenagem ao Dia das Mães, comemorado em 11 de maio, o Super Nova Era vai presentear um cliente com uma moto Honda modelo CG 160 Start. A campanha acontece até o dia 23 de maio nas lojas de Boa Vista.

Moderna e com várias tecnologias embutidas, a moto CG 160 Start é ótima para enfrentar o trânsito com segurança e estilo. A gerente de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que o prêmio foi escolhido pensando nas mães que enfrentam a correria, se dividindo em várias funções.

Ela acrescenta, além disso, que essa é uma das principais datas do comércio e que movimenta o varejo de diferentes setores. Conforme a gerente, as unidades Nova Era já estão preparadas para a demanda crescente do período, apostando na diversificação de produtos e valores atrativos.

Durante todo o mês, o público poderá conferir ofertas com ótimos descontos, em produtos de todos os segmentos, incluindo eletroeletrônicos, assim como itens do dia a dia. “É o momento ideal para comprar o presente da mãe. O Nova Era tem opções para todos os gostos, dos itens de beleza até caixas de som e televisores”, disse.

Como participar

Para participar da promoção, é preciso cadastrar-se no aplicativo de cashback Zeuss, disponível para Android e iOS. A cada R$ 150 acumulados em compras no período, o cliente recebe um número da sorte para concorrer.

A campanha ocorrerá exclusivamente pelo aplicativo Zeuss, o que significa que os clientes precisam ter cadastro no app para participar. Caso ainda não possuam, eles podem baixar o aplicativo de maneira simples e rápida, e a participação estará garantida.

Os clientes têm vantagens extras se pagarem via Pix ou TeuCard, o cartão da rede, ou ainda, adquirindo produtos como o lava roupas Hiper Plus, o tempero Sazon ou itens fabricação própria da Nova Era. Eles dobram suas chances de ganhar, passando a conquistar dois números da sorte a cada compra. O sorteio acontece no dia 28 de maio pela Loteria Federal.

Fonte: Da Redação