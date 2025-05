34ª edição do programa “Quarta com o Prefeito” acontece no dia 7 de maio – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), com o apoio da Ouvidoria Geral do Município, realizará, no dia 7 de maio, das 9h às 16h, a 34ª edição do programa “Quarta com o Prefeito”, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV). O cadastro pode ser feito no site: http://www.sorocaba.sp.gov.br, acessando o banner do evento na página inicial, ou diretamente pelo link: http://www.sorocaba.sp.gov.br/quartacomprefeito.

O programa, que, desde a primeira edição, em outubro de 2021, tem o intuito de auxiliar os moradores, mediante agendamento prévio, para que possam conversar diretamente com o prefeito Rodrigo Manga e com os secretários municipais. O intuito é que eles levem suas demandas e sugestões, visando aproximar o cidadão da gestão municipal, garantir o acesso aos serviços públicos e providenciar soluções para as necessidades da população e de suas comunidades.

Os interessados em participar igualmente podem fazer o agendamento, se preferirem, pessoalmente nas unidades das Casas do Cidadão, que atendem das 8h às 16h, exceto a unidade da Casa do Cidadão do Paço, que funciona das 8h30 às 16h30.

O Teatro Municipal “Teotônio Vilela” está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista, ao lado do Paço Municipal.