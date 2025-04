Projeto Estudantes no Controle encerra inscrições nesta quarta-feira, com novidades e expansão

Com a iniciativa da CGE-MS e da SED, projeto que forma líderes nas escolas estaduais chega com novas fases, eixos temáticos e grupos

Transformar a escola em um ambiente mais acolhedor, inspirar outros alunos e deixar um legado. Esse é o desafio aceito por estudantes que participam do Projeto Estudantes no Controle, uma iniciativa da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED).

As inscrições para a edição de 2025 se encerram amanhã (9) e todas as escolas da Rede Estadual ainda têm tempo de garantir sua participação em uma das maiores iniciativas de protagonismo estudantil do Estado.

O projeto, que só cresce a cada edição, traz este ano novas divisões e estruturas que prometem engajar ainda mais os estudantes. A partir de 2025, as escolas participantes serão distribuídas em três grupos distintos, que competirão em paralelo durante a primeira fase:

Grupo Escolas Sênior

Grupo Escolas Novatas

Grupo Escolas IQ (Indígenas e Quilombolas)

Outra mudança importante está nas fases do projeto, que agora passam a se chamar:

Fase Classificatória

Fase Unificada

E para enriquecer ainda mais a participação dos estudantes, a edição deste ano contará com a introdução de três eixos temáticos, entre os quais as escolas deverão escolher um para desenvolver suas ações durante o Desafio Final:

Bem-estar, esporte, saúde e qualidade de vida

Acessibilidade, inclusão, solidariedade e cidadania

Sustentabilidade ambiental e conservação do patrimônio

Ao final da Fase Unificada, as 5 escolas mais bem pontuadas de cada eixo serão premiadas, totalizando 15 escolas vencedoras, como já ocorreu na edição de 2024.

A cerimônia de premiação do ano passado aconteceu no Bioparque Pantanal, e contou com a presença do governador Eduardo Riedel e da primeira-dama Mônica Riedel. Na ocasião, o governador destacou a importância do protagonismo estudantil:

“Essa atitude dentro da escola vai ficar para a vida de vocês. Na convivência, na formação de equipe, na liderança… vocês são líderes, protagonistas da vida de vocês. Tem um estado fantástico pela frente, com conquistas a serem feitas. Vocês podem ser o que quiserem e vão chegar lá.”

Com foco em cidadania, participação ativa e melhoria do ambiente escolar, o Projeto Estudantes no Controle é uma oportunidade única para que os jovens assumam papéis de liderança e impacto positivo nas suas comunidades escolares. As escolas interessadas devem se apressar: o prazo para inscrição vai só até esta quarta-feira, 9 de abril. Clique aqui, faça a inscrição e saiba mais!

Comunicação CGE

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo