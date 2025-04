Ação da Sesau leva atendimento médico especializado para moradores de Alto Alegre

A Sesau (Secretaria de Saúde) realizará neste sábado, 12, a segunda ação do Programa Saúde Itinerante, no município de Alto Alegre. A ação será realizada no Hospital Epitácio de Andrade Lucena, localizado na rua Santo Amaro, no Centro da cidade. A iniciativa leve serviços médicos especializados para a população local.

“Levaremos até você as especialidades médicas de oftalmologia, cardiologia, urologia, clínica pediátrica e ginecologia. Venha fazer o seu check-up conosco no Hospital de Alto Alegre”, afirmou o diretor do Departamento de Saúde Itinerante da Sesau, Genival Ferreira.

O objetivo principal do programa Saúde Itinerante é levar serviços de saúde a todos os municípios do Estado, aproximando os cuidados médicos de quem mais necessita desse apoio. Para acessar os atendimentos, os interessados devem apresentar RG, Cartão do SUS e um comprovante de residência atualizado.

Em 2024, o programa realizou mais de 40 mil atendimentos, incluindo 17.608 consultas médicas em diversas especialidades, como cardiologia, clínica médica, pediatria, oftalmologia e ortopedia, aliviando a alta demanda nas unidades hospitalares. Além disso, foram registrados 13.123 atendimentos odontológicos realizados pelo Consultório Odontológico Itinerante, com um total de 91.364 procedimentos, como limpezas, aplicações de flúor, restaurações e extrações dentárias.

O programa também inclui o serviço Mulher Itinerante, que atendeu 9.988 mulheres com consultas ginecológicas, exames preventivos, mamografias e ultrassons mamário, pélvico e transvaginal. Durante as ações do Governo Presente e Governo Sem Parar, foram distribuídos mais de 5 mil óculos para usuários que passaram por consultas oftalmológicas.

A primeira ação deste ano foi realizada em parceria com a Rede Amazônica, no sábado, 5, atendendo cerca de 420 pessoas, com 240 atendimentos de oftalmologia, 60 de ortopedia, 60 de cardiologia e 60 de ginecologia.

