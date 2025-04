Agência Minas Gerais | Governo de Minas investe R$ 5 milhões para melhorias em hospital em Ponte Nova

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) anunciou, nesta quinta-feira (10/4), em Ponte Nova, na Zona da Mata, a liberação de R$ 5 milhões para a implantação do Centro de Parto Normal (CPN) e da nova Central de Material e Esterilização (CME), além da ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD).

O secretário de Estado Fábio Baccheretti enfatizou os investimentos destinados aos hospitais no município, com destaque aos da Política de Atenção Hospitalar do Estado – Valora Minas. Apenas em 2025, foram repassados R$ 2.214.174,91 para o HNSD e R$ 3.481.505,40 para o Hospital Arnaldo Gavazza (HAG).

Baccheretti reforçou a importância dos hospitais pontenovenses que, segundo ele, estão levando a saúde mais perto de casa para os mineiros. “A ampliação do bloco cirúrgico vai permitir mais cirurgias eletivas do programa Opera Mais. Já o novo CPN vai dar mais humanização e aconchego às mães que chegam aqui todos os dias”, disse o secretário.

Para o consultor da Irmandade do HNSD, José Bueno de Magalhães, os recursos e políticas estaduais têm contribuído para a melhoria da saúde pública da região.

“O que acontece hoje vem fortalecer o compromisso que o Governo do Estado assumiu há um ano atrás. Hoje temos mais R$ 5 milhões para investir em inúmeras benfeitorias que, certamente, vão impactar na entrega de serviços aos usuários do SUS”.

Oncologia

O Governo de Minas, por meio de deliberação estadual, transferiu para o HNSD os tratamentos de cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia de novos casos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas especialidades de coloproctologia, cirurgia geral, ginecologia, mastologia, pele e cirurgia plástica, urologia, cabeça e pescoço e cirurgia torácica de pacientes das microrregiões de Ponte Nova e Viçosa.

Hemonúcleo

Baccheretti abordou também o andamento das obras da nova sede do Hemonúcleo do Hemominas, em Ponte Nova, com previsão de término em dezembro de 2025. A SES-MG já investiu cerca de R$ 10 milhões no processo.

O local vai ampliar a capacidade de atendimento, aumentar o fornecimento de hemocomponentes, atuar como suporte para as habilitações de alta complexidade e disponibilizar hemocomponentes na rede Hemominas.

Cidadania honorária

Também em Ponte Nova, o secretário recebeu o título de Cidadão Honorário, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento às contribuições para a saúde pública.

Agenda em Ipatinga

Na quarta-feira (9/4), o secretário Fábio Baccheretti esteve no Hospital Municipal Eliane Martins em Ipatinga, visitando o bloco cirúrgico e a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Por meio da política Valora Minas, a SES-MG disponibilizou, desde 2021, mais de R$ 23 milhões para a instituição.

Baccheretti ressaltou a importância da participação do hospital na política Opera Mais, que visa diminuir as filas das cirurgias eletivas no estado.

Em encontro com prefeitos da região, o secretário destacou que Ipatinga vai contar também com um Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) do Hemominas. E, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), Baccheretti discutiu a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região.