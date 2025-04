Projeto Força Tarefa leva atendimento odontológico humanizado às escolas de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta terça-feira, a Escola Municipal José Figueiredo recebeu mais uma edição do projeto Força Tarefa, uma iniciativa voltada à promoção da saúde bucal entre os alunos da rede municipal de ensino. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde com apoio da Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, tem como objetivo ampliar o acesso a atendimentos odontológicos diretamente nas escolas.

Coordenado pela Dra. Marlene, o projeto conta com uma equipe composta por dentistas, auxiliares de saúde bucal (ASBs) e com a parceria da Faculdade Serra Dourada. A proposta é realizar tratamentos minimamente invasivos, sem dor, oferecendo às crianças um atendimento humanizado e de qualidade.

O município de Guaratinguetá já atendeu oito escolas por meio do projeto, sendo uma das cidades pioneiras na implantação da iniciativa no estado de São Paulo. A experiência positiva e o engajamento das escolas, professores e responsáveis têm contribuído para o sucesso da ação, que já está se expandindo para outras regiões do país.

Durante a edição realizada na Escola José Figueiredo, um dos destaques foi o atendimento de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo informações da equipe, o aluno nunca havia conseguido ser atendido em clínicas particulares, mas foi acolhido com sucesso pela equipe do projeto. O caso reforça o impacto positivo da iniciativa, principalmente em relação à inclusão e ao cuidado com crianças que demandam atenção especial.

Com essa ação, Guaratinguetá reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos alunos, promovendo o acesso a serviços públicos de qualidade diretamente no ambiente escolar.