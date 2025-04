InovatecJP e Secitec lançam edital para promoção de eventos técnicos e científicos

A Agência de Inovação e Tecnologia de João Pessoa (InovatecJP) em cooperação técnica com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Município lançaram nesta quinta-feira (10), o Edital número 002/2025 de apoio à realização de eventos técnicos, científicos e de inovação.

O diretor administrativo da Secitec, Sílvio Rossi, explicou que as propostas devem submetidas, conforme o edital, a partir do dia 14 de abril até 30 de setembro deste ano. “Este edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro à realização de eventos de curta duração que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do município de João Pessoa, abrangendo a realização de congressos, simpósios, seminários, ciclos de conferências, workshops, eventos de integração comunitária e eventos similares”, pontuou.

Podem concorrer ao edital, proponentes que serão coordenadores dos eventos ou empresa de direito privado de qualquer porte, entidade de direito privado sem fins lucrativos, Instituição de Ensino Superior (IES) ou Instituição de Ciência e Tecnologia (ICTs) e suas fundações. Além de ser residente em João Pessoa, o interessado deve ter currículo cadastrado na plataforma Lattes, atualizado há pelo menos seis meses antes da submissão da proposta.

O proponente não poderá ter qualquer inadimplência com a Inovatec-JP ou qualquer órgão da administração pública municipal, estadual ou federal, direta ou indireta, ou o registro como inadimplente em quaisquer cadastros mantidos por órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal, resultará no indeferimento sumário da proposta.

A inscrição com a documentação comprobatória deve ser enviada para o e-mail inovatecjpa@gmail.com.

Das propostas – As propostas deverão ser submetidas em duas linhas: eventos nacionais ou internacionais (linha 1), que se destina a apoiar estes eventos desde que sejam realizados no município de João Pessoa. A outra linha é para apoiar eventos de abrangência regional ou local, realizados no município de João Pessoa. Por sua vez, os eventos deverão ser realizados no período de 22 de abril de 2025 até 30 novembro de 2025.

Os recursos financeiros deste edital estão na ordem de R$ 310.000,00, a serem aplicados da seguinte forma. Na linha 1, realização de até quatro eventos de abrangência nacional ou internacional, no valor máximo de até R$ 40.000,00 por proposta e, na linha 2, a realização de até seis eventos de abrangência local, estadual ou regional, no valor máximo de até R$ 25.000,00 por proposta.

As informações completas do edital podem ser conferidas no site https://www.inovatecjp.com.br/, na aba editais e documentos.