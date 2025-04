Prefeitura lança programas de leitura e alfabetização

Fernanda Niquirilo





A Prefeitura de São José dos Campos investe na leitura e alfabetização das crianças, adolescentes e jovens de toda a rede de ensino municipal. Na noite desta quarta-feira (9), a Secretaria de Educação e Cidadania reuniu educadores, gestores e autoridades para apresentar as metas e ações inegociáveis da educação para 2025.

Durante o encontro foram destacados programas estratégicos e inovações no campo da aprendizagem, além da premiação das instituições que se destacaram no ensino durante o ano de 2024.

Novas diretrizes, como a portaria do Programa de Alfabetização na Idade Certa, que pretende melhorar a fluência leitora nas escolas, e também o Programa de Leitura na Idade Certa, que foi apresentado como uma das prioridades.

O objetivo é que as ações pedagógicas promovam o desenvolvimento da fluência leitora entre os alunos do Ensino Fundamental, com avanço na compreensão de textos, garantindo o acesso à leitura como direito fundamental de todos os estudantes, entre outros benefícios.

Professores e Coordenadores das escolas certificadas pelo programa Alfabetiza Juntos SP | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

“Estamos muito felizes e orgulhosos por fazer parte desse programa e termos sido reconhecidos. É um trabalho que a gente acredita e desenvolve diariamente na escola, porque a alfabetização é o alicerce do estudante, se ela acontecer na idade certa, todos os outros anos vão avançar pedagogicamente também”, destacou Rondinélia Holanda, diretora da Emefi Prof° Luiz Leite, que fica no Galo Branco.

Uma das grandes atrações do evento foi a participação do escritor José Roberto Torero, que compartilhou experiências e reflexões sobre a importância da leitura na formação dos cidadãos.

Nathalia Semião, coordenadora pedagógica da Emefi Prof° Luiz Leite, ressaltou a importância de programas como o Alfabetiza Juntos SP, que visa garantir que todos os alunos estejam alfabetizados até os 8 anos de idade. “O nosso compromisso é proporcionar uma educação de qualidade para todos, o reconhecimento das escolas com melhores índices de fluência leitora e alfabetização é a prova de que estamos no caminho certo. Estou muito feliz pelo reconhecimento e também por fazer parte dessa rede onde sabemos que existe investimento na Alfabetização, esse reconhecimento é de todos nós”, afirmou.

Uma premiação, com a entrega do Selo Ouro para as escolas que se destacaram em suas práticas pedagógicas, fechou a noite dedicada à Educação pública. Ao todo, 38 escolas que participaram do programa Alfabetiza Juntos SP foram reconhecidas e certificadas por seus esforços. Experiências exitosas desenvolvidas nas escolas da rede, que demonstraram como as ações propostas estão sendo aplicadas de maneira inovadora e eficiente, foram compartilhadas emocionando os presentes.



