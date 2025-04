Udinese x Milan ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (11/04)

Futebol na TV ao vivo: a partida entre Udinese x Milan pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2024 – 2025, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (11) às 15h45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do Udinense , que é o mandante do jogo.

Prévia: Udinese x Milan – Tudo sobre o duelo da Série A 2024/25

Pela 32ª rodada da Série A italiana, Udinese e AC Milan se enfrentam nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Dacia Arena. O confronto marca o 100º encontro entre as equipes na elite do futebol italiano e pode ser decisivo para as pretensões europeias dos rossoneros, que ainda sonham com vaga nas competições continentais.

Momento das equipes

Udinese: Após uma sequência invicta de seis partidas, com quatro vitórias, o time comandado por Kosta Runjaic vive uma fase negativa, acumulando três derrotas consecutivas. A mais recente foi diante do Genoa, fora de casa, quando perdeu por 1 a 0 com um gol no fim. Apesar disso, os friulanos estão em situação tranquila na tabela, ocupando o 11º lugar, com 40 pontos, e ainda disputam uma posição entre os dez primeiros da liga.

AC Milan: A temporada irregular do Milan tem frustrado a torcida. A equipe está apenas na 9ª colocação com 48 pontos e vê a zona de classificação para as competições europeias cada vez mais distante. Na última rodada, empatou em casa com a Fiorentina por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0 com apenas 10 minutos de jogo. A defesa tem sido um ponto crítico sob o comando de Sérgio Conceição, tendo sofrido oito gols nos primeiros 10 minutos das partidas nesta temporada.

Retrospecto

Nos últimos confrontos entre as equipes, o equilíbrio tem marcado presença. A Udinese venceu duas partidas seguidas contra o Milan recentemente, mas perdeu os dois últimos duelos, incluindo a derrota por 1 a 0 no primeiro turno da atual temporada. Jogando em Udine, o Milan tem desempenho irregular, com apenas 8 vitórias nas últimas 16 visitas.

Desfalques e escalações

Udinese: O técnico Runjaic não poderá contar com Keinan Davis, Alexis Sánchez e Florian Thauvin, todos lesionados. Iker Bravo deve seguir como titular ao lado de Lorenzo Lucca no ataque, enquanto o jovem Simone Pafundi pode aparecer como opção no segundo tempo.

Provável escalação da Udinese:

Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca.

AC Milan: Os problemas de lesão seguem atormentando o Milan. Kyle Walker, emprestado pelo Manchester City, passou por cirurgia no cotovelo e deve ficar fora do restante da temporada. Emerson Royal também segue fora, abrindo espaço para Alex Jimenez ou Filippo Terracciano na lateral-direita. No ataque, Tammy Abraham deve ser o escolhido para iniciar, já que vem sendo decisivo com gols importantes.

Provável escalação do Milan:

Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham.

Considerações finais

Embora o Milan enfrente dificuldades longe de casa e esteja longe da consistência desejada, a má fase da Udinese pode pesar neste confronto. Os friulanos não têm mais ambições na temporada, enquanto os rossoneros ainda lutam por uma vaga nas competições europeias e devem entrar com mais intensidade.

