Posted on

Henrique Macedo Fundhas A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, foi premiada com o troféu Empregabilidade Jovem Brasil, uma iniciativa do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola), nesta terça-feira (28) durante evento realizado na capital paulista. O Ciee reconheceu e homenageou as instituições de ensino e […]