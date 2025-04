Tottenham x Frankfurt ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (10/04)

Por MRNews



O jogo entre Tottenham x Frankfurt acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Tottenham x Frankfurt: Prévia do confronto das quartas de final da Liga Europa 2024/25

Nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Tottenham recebe o Eintracht Frankfurt no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Europa League. Sob pressão, o técnico Ange Postecoglou aposta todas as suas fichas nesta competição para salvar a temporada dos Spurs.

Tottenham: temporada inconsistente, mas viva na Europa

Após cair nas semifinais da Copa da Liga para o Liverpool e enfrentar críticas constantes da torcida, o Tottenham chega pressionado ao duelo. A vitória suada sobre o rebaixado Southampton no fim de semana não convenceu, mas foi importante para quebrar uma sequência irregular de resultados.

Na fase anterior da Europa League, o time inglês sofreu fora de casa contra o AZ Alkmaar, mas se recuperou no jogo de volta com uma vitória por 3 a 1. Agora, com o apoio da torcida e o peso da história, os Spurs esperam repetir o feito de 2019, quando eliminaram o Manchester City nas quartas de final da Champions League.

Postecoglou não poderá contar com Kulusevski, Danso e Dragusin (este último fora da temporada), enquanto Timo Werner também está indisponível por não estar inscrito na competição. Por outro lado, Richarlison pode ganhar minutos após retornar de lesão, e Bentancur está de volta após suspensão.

Provável escalação do Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Maddison, Bentancur; Johnson, Solanke, Son.

Frankfurt: especialista em Liga Europa, mas em queda de rendimento

O Eintracht Frankfurt conhece bem a competição. Campeão em 2022, o time alemão chega a sua terceira participação em quartas de final nos últimos seis anos. Nas oitavas, passou com facilidade pelo Ajax, vencendo por 6 a 1 no agregado.

Contudo, desde a saída do atacante Omar Marmoush para o Manchester City, o desempenho caiu. São apenas cinco vitórias nos últimos 13 jogos, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o Werder Bremen no último fim de semana. Ainda assim, os alemães ocupam a terceira posição na Bundesliga.

O técnico Dino Toppmöller enfrenta problemas com desfalques importantes: o goleiro Kevin Trapp está lesionado, e Jens Grahl não está inscrito. Assim, o jovem Kaua Santos deve ser o titular. Também estão fora Knauff, Wahi, Oscar Hojlund e Junior Dina Ebimbe, enquanto Igor Matanovic voltou recentemente de lesão.

Provável escalação do Frankfurt: Kaua Santos; Kristensen, Theate, Koch, Brown; Shkiri, Larsson, Tuta; Gotze, Ekitike, Bahoya.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram na fase de grupos da Champions League 2022-23, com o Tottenham levando a melhor. A única eliminatória direta entre eles ocorreu na Recopa Europeia de 1981-82, com os ingleses vencendo por 3 a 2 no agregado.

Expectativa

Com um histórico favorável em casa e boa campanha na Liga Europa, o Tottenham espera abrir vantagem antes do jogo da volta na Alemanha. Já o Frankfurt tentará repetir o roteiro de 2022, quando eliminou o Barcelona no Camp Nou mesmo após tropeçar no jogo de ida.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

