Prefeitura de Sorocaba divulga resultados dos recursos dos editais da Lei Aldir Blanc – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou os resultados dos recursos dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal. As informações podem ser conferidas no Jornal do Município de Sorocaba desta quinta-feira (10), disponível no link: https://tinyurl.com/recurso-leialdirblanc.

Os editais de Fomento a Execução de Ações Culturais (Artes Cênicas), Fomento a Execução de Ações Culturais (Música) e Fomento a Execução de Ações Culturais (Demais Áreas Culturais) têm o valor total de R$ 550 mil, cada, e contemplarão três modalidades: projetos de até R$ 30 mil; projetos de até R$ 60 mil e projetos de R$ 90 mil. Já o quarto edital, Pontos de Cultura, tem o valor total de R$ 1.116.833,77, com projetos no valor de até R$ 300 mil.

No total, foram realizadas 345 inscrições, sendo 52 para artes cênicas, 121 para música, 141 para demais áreas culturais e 31 para pontos de cultura.

Em breve, e com base no resultado dos recursos, a Secult divulgará os projetos pré-habilitados nos editais. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: pnab@sorocaba.sp.gov.br.