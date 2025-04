Lens x Reims ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (11/04)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Lens x Reims pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (11) às 16h45 HS. O mandante desta partida será o Lens , que buscar os três pontos em seus domínios.

Por Campeonato Francês ao vivo

Prévia: Lens x Reims – Ligue 1 – 11/04/2025 às 16h45 (horário de Brasília)

Nesta sexta-feira, 11 de abril, o Lens recebe o Reims no Stade Bollaert-Delelis, às 16h45 (horário de Brasília), pela 29ª rodada da Ligue 1. As equipes vivem momentos distintos: enquanto o Lens ainda sonha com vagas em competições europeias, o Reims luta contra o rebaixamento e tenta ganhar confiança antes da final da Copa da França.

Momento do Lens

Após quatro derrotas consecutivas na Ligue 1, o Lens deu a volta por cima com três vitórias nos últimos quatro jogos — todas por 1 a 0, incluindo triunfos contra Rennes e Saint-Étienne em casa e sobre o Olympique de Marseille fora. Essa reação reacendeu a esperança de alcançar a zona europeia, ainda que o clube esteja cinco pontos atrás do sétimo colocado com apenas 18 pontos em disputa.

O técnico Will Still tenta manter a boa fase como mandante, podendo conquistar o terceiro triunfo consecutivo no Stade Bollaert-Delelis — algo que não acontece há mais de um ano. Contra o Reims, o histórico é amplamente favorável: 10 vitórias nos últimos 12 confrontos em casa, com 30 gols marcados. O último triunfo dos visitantes em solo lensois foi em 1977.

Situação do Reims

Com 26 pontos em 28 jogos, o Reims ocupa a zona do playoff de rebaixamento e tem o pior desempenho desde a temporada 1978-79. A equipe vem de uma derrota dolorosa para o Strasbourg e soma apenas seis pontos nos últimos 10 jogos como visitante, sem marcar gols nas quatro últimas saídas.

Apesar da classificação para a final da Copa da França, o foco no momento é a permanência na elite do futebol francês. Quatro dos últimos seis jogos da equipe serão fora de casa, e a dificuldade fora de seus domínios pode complicar os planos do técnico Samba Diawara.

Desfalques e prováveis escalações

O Lens terá como baixa importante o meio-campista Neil El Aynaoui, suspenso. Também estão fora Remy Labeau Lascary (lesão no ligamento), Martin Satriano, Jonathan Gradit e Jhoanner Chavez. Jeremy Agbonifo pode retornar após doença.

No Reims, Cedric Kipre foi expulso por engano na última rodada e ainda não houve reversão da punição. O zagueiro Joseph Okumu também está fora por lesão. Outros desfalques incluem Mohamed Daramy, Yaya Fofana, Gabriel Moscardo e Reda Khadra.

Provável escalação do Lens:

Ryan; Sarr, Juma Bah, Medina; Aguilar, Thomasson, A. Diouf, Machado; Sotoca, Said, Koyalipou

Provável escalação do Reims:

Y. Diouf; Aurelio Buta, Sekine, Sangui, Akieme; Gbane, Atangana, A. Kone; Ito, Siebatcheu, Nakamura

Palpite

O Lens chega mais organizado e motivado. A solidez defensiva recente e o histórico amplamente favorável contra o Reims jogam a favor dos mandantes. Dado o estilo mais cauteloso do técnico Will Still, espera-se mais uma vitória magra dos donos da casa.

Tags: #Ligue1 #Lens #Reims #FutebolFrancês #CampeonatoFrancês #Prévia #Palpites #OndeAssistir #FutebolEuropeu

Para mais informações sobre o confronto, visite Giro Sertão e confira as análises mais recentes. E para atualizações sobre esportes e previsões, veja ABCd Maior. Quer palpites certeiros? Não deixe de visitar Palpite.net.

Classificação do Campeonato Francês Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online Enfim, os fãs do FUTEBOL EUROPEU E DO PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil.

TAGS: FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX