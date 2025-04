Qual filme vai passar Quinta (10/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 10/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo – Quinta-feira, 10/04/2025: Dramas Intensos na Sessão da Tarde e Corujão

A programação de quinta-feira, 10 de abril de 2025, na TV Globo traz duas produções emocionantes que prometem tocar o coração dos telespectadores. Prepare os lencinhos, pois tanto a Sessão da Tarde quanto o Corujão I exibirão histórias marcadas por dor, superação e esperança. Veja os detalhes:

Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

O Impossível

Título Original: The Impossible

The Impossible País de Origem: Espanha

Espanha Ano de Produção: 2012

2012 Direção: Juan Antonio Bayona

Juan Antonio Bayona Elenco: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland Gênero: Drama

Baseado em fatos reais, O Impossível conta a impressionante e comovente história de uma família que sobreviveu ao tsunami que devastou o sudeste asiático em 2004. Durante as férias na Tailândia, Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) se veem separados de seus filhos quando a onda gigante atinge o litoral. Em meio ao caos e à destruição, eles enfrentam ferimentos, incertezas e o desespero da busca mútua, revelando a força do espírito humano diante do incontrolável. A atuação intensa e o realismo da produção tornaram o filme um sucesso de crítica e público.

Corujão I – 02h40 (horário de Brasília)

Dia Sem Fim

Título Original: Ha-roo

Ha-roo País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2017

2017 Direção: Sun-Ho Cho

Sun-Ho Cho Elenco: Kim Myung-Min, Byun Yo-Han, Shin Hye-Sun, Jo Eun-Hyung, Lee Song

Kim Myung-Min, Byun Yo-Han, Shin Hye-Sun, Jo Eun-Hyung, Lee Song Gênero: Drama

Neste envolvente drama sul-coreano, o médico Kim Joon Young enfrenta o pior momento de sua vida ao presenciar a morte da filha em um trágico acidente. No entanto, o que parecia um pesadelo sem volta se transforma em um loop temporal: o mesmo dia recomeça repetidamente. Desesperado, ele tenta mudar os acontecimentos e impedir a morte da filha, descobrindo aos poucos pistas e segredos ocultos. Dia Sem Fim mistura emoção, suspense e um toque de ficção científica, oferecendo uma narrativa cativante sobre arrependimentos, escolhas e redenção.

Com histórias profundas e atuações poderosas, a quinta-feira na Globo será marcada por fortes emoções. Não perca!

Não perca essas grandes histórias na tela da Globo!